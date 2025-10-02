iGarden se asocia con la Federación Alemana de Remo en el Campeonato Mundial de Remo de Shanghái 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI , 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 27 de septiembre, iGarden, la marca visionaria que impulsa la vida artística en espacios exteriores, debutó en el escenario deportivo mundial durante el Campeonato Mundial de Remo de 2025 en Shanghái. En un evento de lanzamiento de la colaboración, iGarden firmó oficialmente un acuerdo histórico con la Federación Alemana de Remo (DRV), convirtiéndose en su Socio Tecnológico Exclusivo Oficial de Piscinas. Este hito marca un nuevo capítulo en la trayectoria global de iGarden y demuestra la dedicación de la marca a apoyar el deporte de élite con innovación de vanguardia.

Apoyando a los Atletas con Tecnología Inteligente para Exteriores

Gracias a esta colaboración, iGarden equipará a DRV con la Serie iGarden Swim Jet P, el Limpiafondos iGarden K Pro 150 y los Deshumidificadores iGarden Inverter-Plus, lo que ayudará a mejorar la eficiencia del entrenamiento y la preparación de los atletas. Todos los miembros de DRV también recibirán beneficios exclusivos, incluyendo un 20% de descuento en toda la gama de productos de iGarden.

Además del apoyo a los productos, la colaboración también abarca el apoyo a los partidos, el apoyo a los atletas, el desarrollo juvenil y la sostenibilidad, desde proporcionar instalaciones ecológicas y entornos de entrenamiento más inteligentes hasta promover la participación juvenil en deportes acuáticos y fomentar el talento futuro, e impulsar el remo como modelo para un deporte más ecológico. Juntos, iGarden y DRV buscan fomentar la excelencia atlética, mejorar las experiencias de entrenamiento e inspirar una vida al aire libre más inteligente y sostenible en todo el mundo.

La ceremonia de firma tuvo lugar durante el Campeonato de Shanghái, a la que asistieron representantes de ambas organizaciones y medios de comunicación chinos y alemanes. En el agua, el cuádruple scull femenino alemán consiguió una medalla de bronce, lo que destaca la continua competitividad de DRV en el escenario mundial.

Wind Gong, director de marketing de iGarden, afirmó: Esta colaboración subraya nuestra misión de apoyar tanto a los atletas de élite como a las familias. También felicitamos a los atletas de la Federación Alemana de Remo por su destacada actuación en el Campeonato. Al fusionar la tecnología inteligente con el diseño centrado en el ser humano, podemos mejorar los entornos de entrenamiento a la vez que inspiramos estilos de vida al aire libre más inteligentes y ecológicos en todo el mundo.

Alexander Kersten, presidente del consejo de administración de DRV, añadió: El remo e iGarden comparten valores de disciplina, innovación, excelencia y una profunda conexión con la naturaleza. Al combinar el deporte con la visión de iGarden de una vida al aire libre inteligente, podemos crear experiencias que conecten a las personas dentro y fuera del agua.

Presentación de la vida al aire libre inteligente en el Campeonato

Además de la ceremonia de firma, iGarden contó con un expositor interactivo en el Campeonato, donde atletas, entrenadores y visitantes exploraron su cartera de soluciones inteligentes para piscinas y vida al aire libre. Los miembros de la Federación Alemana de Remo también visitaron el expositor para conocer más sobre las innovaciones de iGarden, reforzando el papel de la marca como socio tanto para el entrenamiento de élite como para el disfrute diario.

El expositor presentó la gama completa de productos de iGarden, desde bombas de piscina y bombas de calor hasta deshumidificadores, limpiafondos, chorros de natación y cortacéspedes. Entre ellos, destacaron tres productos estrella:

Limpiafondos iGarden K Pro: Siempre activo. Siempre divertido.

Con 15 horas de autonomía, succión Turbo del 200% y trayectoria inteligente 3D en "S", el K Pro 150 mantiene las piscinas listas para la competición, minimizando el esfuerzo gracias a su sencillo control mediante la app.

iGarden Swim Jet Serie P: Siempre activo. Siempre divertido.

Con caudales de hasta 4 m/s, una mayor cobertura de olas y cinco modos de olas, la Serie P transforma las piscinas en espacios versátiles para la resistencia, la recuperación y la diversión familiar.

Cortacésped iGarden Serie L / Serie L AWD: Siempre sin límites. Siempre relajado.

Equipada con visión Smart LiDAR + AI y un sistema de tracción total, la Serie L AWD funciona hasta 8 horas y maneja pendientes de 35°, proporcionando un cuidado del césped sin esfuerzo para jardines modernos.

Ampliando las colaboraciones deportivas globales

La alianza con DRV forma parte del compromiso más amplio de iGarden con el deporte internacional. A principios de este año, la compañía también estableció una colaboración estratégica con US Artistic Swimming (USAAS). Juntas, estas alianzas demuestran cómo iGarden apoya la excelencia atlética y extiende sus innovaciones inteligentes para exteriores desde los estadios de élite a la vida cotidiana, impulsando su misión de empoderar a familias de todo el mundo con soluciones sostenibles e inteligentes.

Acerca de iGarden

Como submarca innovadora de Fairland Group, iGarden ha brindado una vida alegre y artística a familias de todo el mundo. Al combinar tecnología ecológica inteligente con un diseño refinado, creamos espacios exteriores que se sienten vivos, sencillos e inspiradores. Nuestra gama, cuidadosamente seleccionada, desde limpiafondos y bombas de piscina hasta chorros de natación y cortacéspedes, está diseñada para mejorar la vida cotidiana: tranquilidad, sostenibilidad y belleza.

Con iGarden, la vida al aire libre se convierte en una sensación de tranquilidad, conexión y arte en movimiento cotidiano. Siempre alegre. Siempre inspirador. Siempre sostenible.

