-iGarden lanza Swim Jet X Series premiado en CES 2026: el primer Swim Jet inalámbrico del mundo desde 799 dólares

LOS ANGELES, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- iGarden, la división de tecnología para exteriores de Fairland Group, lanzó hoy oficialmente la Serie Swim Jet X en Kickstarter. Galardonado con el Premio a la Innovación CES 2026, este dispositivo marca el debut comercial global del primer sistema de contracorriente portátil y totalmente inalámbrico del mundo. Al integrar con éxito un núcleo de energía de alta densidad en un chasis portátil, iGarden ofrece una experiencia de natación de calidad profesional que no requiere fontanería, cableado ni construcción. Esta innovación de hardware desafía el dominio de los spas de natación tradicionales y las unidades de contracorriente integradas, que suelen requerir una modernización compleja e inversiones de capital superiores a los 20.000 dólares.

Desglose tecnológico: La transición a la tecnología inalámbricaLa principal innovación de la Serie X reside en su arquitectura "Clamp-and-Swim". Los sistemas tradicionales obligan a los propietarios a modificar la estructura de la piscina e instalar complejas líneas eléctricas. En cambio, la Serie X funciona con un sistema de batería de iones de litio totalmente inalámbrico de 10 horas de duración. Esto permite transportar el dispositivo hasta la piscina como una maleta y desplegarlo en minutos, lo que facilita la natación profesional a los propietarios de piscinas estándar, tanto enterradas como elevadas, de más de 2,5 metros.

Ingeniería de rendimiento y seguridadA diferencia de los juguetes de piscina recreativos, la Serie X está diseñada para el entrenamiento de alto rendimiento. Utiliza un motor PMSM impulsado por la tecnología Smart Flow para generar una corriente laminar de hasta 3,5 m/s, lo que proporciona suficiente resistencia para el entrenamiento de triatlón. Para garantizar la seguridad operativa, iGarden ha implementado el "Ultimate Safety Shield", un protocolo de protección de 5 capas. Esto incluye un motor resistente al agua con clasificación IP68, una arquitectura interna de bajo voltaje y un sensor de corte instantáneo que corta automáticamente la energía si la unidad detecta inestabilidad o inclinación.

Disponibilidad comercial y niveles de preciosLa Serie X está disponible para pedidos a partir de hoy exclusivamente en Kickstarter. iGarden ofrece recompensas limitadas "Super Early Bird" en tres modelos distintos para adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios. La gama comienza con el X20-P10 de nivel básico, con un precio de 799 dólares (precio de venta sugerido al público: 1.199 dólares). Con 300 W de potencia y 1,7 horas de autonomía, este modelo está optimizado para actividades recreativas ligeras y entretenimiento familiar.

Para los entusiastas del fitness diario, el X30-P30 estándar está disponible por 1.899dólares (precio de venta sugerido al público: 2.999 dólares), con 500 W de potencia y hasta 5 horas de autonomía continua. Los nadadores avanzados pueden adquirir el X35-P60 Flagship por 2.599 dólares, una reducción significativa respecto al precio de venta al público de 4.299 dólares. Este modelo de primer nivel ofrece 1000 W de potencia, un ritmo de natación de hasta 75 s/100 yardas y una enorme duración de batería de 10 horas para un rendimiento durante todo el día.

Además, como parte de una promoción especial de lanzamiento, todos los usuarios que completen un pedido en Kickstarter dentro de las primeras 48 horas recibirán automáticamente un 50% de descuento en el envío, pagando solo 25 dólares (normalmente 50 dólares), y participarán en un sorteo exclusivo donde un afortunado ganador recibirá todo su pedido gratis.

Producción y entregaCon el respaldo de la sólida capacidad de fabricación de Fairland Group, la Serie X evita los problemas habituales de los prototipos de financiación colectiva. El producto se encuentra actualmente en la fase final de revisión de producción, con envíos confirmados para mayo de 2026, lo que garantiza la entrega a tiempo para la temporada de natación de verano.

Acerca de iGarden

Como marca innovadora de Fairland Group, iGarden lidera la revolución global de los jardines con IA. Al fusionar la IA avanzada con un diseño ecointeligente, creamos espacios exteriores que piensan, se adaptan y se autogestionan. Nuestra cuidada cartera, desde limpiafondos y chorros de natación mejorados con IA hasta cortacéspedes inteligentes, bombas impulsadas por IA y sistemas AIoT, ofrece un estilo de vida integrado: tranquilo, sostenible y maravillosamente inteligente.

Con iGarden, la vida al aire libre se convierte en una sensación de tranquilidad, conexión y arte en movimiento.

Siempre inteligente. Siempre inspirador. Siempre sostenible.

Contacto para mediosMengru LiRepresentante de RRPP de iGarden Mengruli@fairlandgroup.com

