IGEL amplía sus opciones de terminales para entornos sanitarios e industriales con el hardware de Teguar

(Información remitida por la empresa firmante)

Los sistemas médicos e industriales diseñados específicamente por Teguar añaden opciones de hardware compatibles para implementaciones de IGEL en entornos de punto final especializados.

FORT LAUDERDALE, Fla., 28 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- IGEL, una empresa global de software que ofrece la plataforma IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, anunció hoy que Teguar se ha unido al ecosistema IGEL Ready, con hardware seleccionado validado para su uso con IGEL OS. Esta alianza proporciona a los clientes opciones de hardware adicionales para implementaciones de endpoints en los sectores de salud, manufactura, almacenes y otros entornos operativos especializados.

Teguar desarrolla sistemas informáticos diseñados específicamente para entornos donde los dispositivos comerciales convencionales no cumplen con los requisitos ambientales, de durabilidad o de flujo de trabajo. Su catálogo incluye ordenadores industriales robustos e impermeables, así como ordenadores todo en uno y tabletas diseñados para entornos sanitarios.

IGEL complementa este hardware con IGEL OS, un sistema operativo inmutable para el acceso seguro a los puntos finales, y con IGEL Universal Management Suite™ (UMS™), que permite la gestión centralizada de políticas, configuración, distribución de software, actualizaciones y gestión de flotas en entornos de puntos finales distribuidos.

"Las organizaciones están extendiendo el acceso seguro a entornos donde la fiabilidad de los endpoints, la durabilidad física y la gobernanza centralizada son fundamentales", declaró Jim Airdo, vicepresidente sénior de Alianzas Estratégicas de IGEL. "Al dar la bienvenida a Teguar al ecosistema IGEL Ready, ofrecemos a nuestros clientes más opciones de hardware validadas, al tiempo que les ayudamos a establecer una capa de endpoints fiable y gestionada de forma consistente".

La oferta combinada está diseñada para organizaciones que necesitan equilibrar tres requisitos: hardware adecuado para entornos operativos especializados, una base segura para los dispositivos finales y una gestión centralizada en todos los dispositivos distribuidos.

En entornos industriales y de fabricación, el hardware de Teguar puede soportar casos de uso donde los dispositivos deben operar de manera fiable en condiciones diferentes a las de una oficina tradicional. En el sector sanitario, los sistemas de Teguar pueden soportar espacios de trabajo compartidos, acceso clínico y otros flujos de trabajo que requieren hardware de punto final diseñado específicamente para ello.

IGEL OS proporciona una base operativa inmutable que, por diseño, ayuda a reducir la superficie de ataque de los endpoints. UMS™ ofrece a los equipos de TI un control centralizado sobre la configuración de los endpoints y la distribución de software, lo que les permite mantener la coherencia en todos los dispositivos implementados en múltiples instalaciones y entornos operativos.

"Las organizaciones siguen modernizando su estrategia de seguridad de endpoints, y la combinación del sistema operativo inmutable de IGEL con el hardware especializado de Teguar crea una solución potente para entornos exigentes", afirmó Kevin Jones, vicepresidente global de ventas y marketing de Teguar. "Gracias al programa IGEL Ready, Teguar e IGEL han garantizado la compatibilidad entre los principales productos médicos e industriales de Teguar y el sistema operativo IGEL, lo que permite a los clientes implementar endpoints seguros y gestionados centralmente con total confianza".

IGEL admite arquitecturas alineadas con el principio de confianza cero al fortalecer la capa de dispositivo de la que dependen las decisiones de acceso. Cuando se implementa en hardware Teguar validado, IGEL OS puede proporcionar una base de punto final consistente y gobernada centralmente para el acceso a aplicaciones virtuales, escritorios en la nube, aplicaciones SaaS, flujos de trabajo basados en navegador y sistemas operativos.

El programa IGEL Ready ayuda a los clientes a identificar tecnologías y hardware de punto final validados para su uso con soluciones IGEL. La participación de Teguar amplía la gama de hardware especializado disponible para las organizaciones que implementan IGEL en los sectores de salud, manufactura, industria y otros entornos especializados.

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Acerca de IGEL

IGEL es una empresa de software global que ofrece IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, una plataforma de endpoints fiable y gobernada para el acceso seguro a la nube, VDI, DaaS, SaaS, navegadores seguros, aplicaciones empresariales y endpoints OT. Su base es IGEL OS, un sistema operativo inmutable que ayuda a reducir la superficie de ataque de los endpoints, preservar un estado de endpoints seguro y proporcionar soporte para el acceso seguro en entornos de trabajo distribuidos. Mediante el IGEL Preventive Security Model, la plataforma agrega entrega de cargas de trabajo certificadas, gobernanza centralizada y aplicación contextual, alineando la seguridad de los endpoints con las arquitecturas Zero Trust y SSE/SASE de socios clave de IGEL Ready.

IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (BC&DR) ayuda a las organizaciones a restablecer el acceso seguro a los equipos Windows afectados por ransomware, otros ciberataques o interrupciones del servicio. Fundada en 2001, IGEL tiene su sede en Alemania y oficinas en San Francisco y Fort Lauderdale, Estados Unidos, y colabora con un ecosistema de 130 marcas tecnológicas líderes. Para más información, visite www.igel.com.

Windows es una marca registrada del grupo de empresas Microsoft.

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