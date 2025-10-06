Iglesias Entertainment y counterTEN firman alianza de 2 años para renovar la experiencia en vivo con fans - counterTEN

Madrid, 6 de octubre.- Iglesias Entertainment, el principal promotor independiente de música en vivo en España, ha anunciado una alianza exclusiva de dos años con counterTEN. La plataforma ofrece acceso verificado por blockchain, experiencias de marca y fidelización con IA, directamente a través de Apple y Google Wallet — sin necesidad de app.

La alianza introduce un modelo pionero para crear recorridos personalizados y basados en datos en el sector de la música en vivo en España, y marca la entrada oficial de counterTEN en Europa.

El mercado de música en vivo en España vive un momento histórico. En 2024, la venta de entradas alcanzó un récord de €725,6 millones, un aumento del 25% respecto al año anterior, impulsada por grandes festivales y el auge de artistas latinos y urbanos. Con cerca del 80% las entradas vendidas en formato digital y cambios regulatorios en camino, el sector busca nuevas formas de innovar, desde precios dinámicos hasta sistemas cashless y credenciales digitales.

A partir de los conciertos de cierre de 2025 de Iglesias, la plataforma se integrará en todos los eventos, brindando a las marcas acceso premium a venta de entradas y experiencias especiales como VIP, preventas, listas de espera y campañas de fidelización impulsadas por IA. Para los fans, ofrece experiencias inmersivas que fortalecen la lealtad antes, durante y después de los eventos mediante merchandising exclusivo, contenido premium y ofertas posteriores.

Las pruebas piloto mostraron gran aceptación: más de un tercio de los fans volvió a interactuar con la plataforma en las dos semanas posteriores al evento, superando los estándares de la industria y generando valor real para las marcas. Pruebas iniciales mostraron un aumento de +46 % en suscripciones y triple interacción de marcas.

Declaraciones de ejecutivos

Jorge Iglesias, CEO de Iglesias Entertainment:

“Estamos comprometidos con crear experiencias inolvidables que construyan relaciones duraderas con los fans. Nos asociamos con counterTEN porque ninguna otra plataforma conecta así a promotores, artistas y audiencias. Al integrar el engagement en toda la experiencia en vivo, podemos profundizar en la pasión de los fans y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.”

Michael Gleeson, CEO de counterTEN:

“Iglesias es el socio ideal para impulsar nuevos modelos de fidelización que generen crecimiento. Juntos permitimos que las marcas se asocien con artistas sin los altos costes ni la complejidad de acuerdos tradicionales.”

El primer evento conjunto está previsto para noviembre.

Sobre Iglesias Entertainment

Promotor independiente líder en España y referente en el touring latino. En 2024 vendió más de 500 000 entradas y generó €43 millones, presentando artistas como Luis Miguel, Enrique Iglesias, Maluma y Tini, junto a nuevos talentos.

Sobre counterTEN

Plataforma de engagement que conecta música, deporte y eventos en vivo con audiencias mediante pases nativos en Apple y Google Wallet. Unifica acceso, beneficios VIP, recompensas, coleccionables digitales y experiencias inmersivas en un solo Fan Passport.

