(Información remitida por la empresa firmante)

En su primer nombramiento ejecutivo de alto nivel, Felipe Holguin suma a Meyer, quien aporta una amplia experiencia creativa y sólidas relaciones con artistas de toda la comunidad musical latina

SANTA MÓNICA, 18 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Universal Music Group (UMG), líder mundial en entretenimiento basado en la música, anunció hoy el nombramiento de Ignacio Meyer como presidente de Universal Music Latin America & Iberian Peninsula, con efecto inmediato. Meyer reportará a Felipe Holguin, nombrado ayer director ejecutivo de la división.

Meyer aportará a las operaciones de UMG en América Latina y la península ibérica su amplia experiencia en estrategia creativa y desarrollo de artistas, así como sus relaciones en toda la comunidad creativa. En colaboración con Holguin y los equipos locales y globales de UMG, aprovechará la experiencia complementaria de estos y su espíritu compartido de innovación para encontrar nuevas formas de apoyar a los artistas y conectar su música con audiencias de todo el mundo.

Holguin comentó: Los artistas son el centro de todo lo que estamos construyendo en esta nueva etapa. Nacho combina sensibilidad creativa y visión estratégica con un profundo conocimiento de cómo impulsar la individualidad de cada artista, ampliar su público y fortalecer su impacto en todas las plataformas. Aportará una dimensión muy valiosa a nuestro equipo directivo mientras invertimos en artistas extraordinarios y hacemos realidad ideas audaces. Sabemos por experiencia lo bien que trabajamos juntos, y me alegra darle la bienvenida a UMG.

Meyer comentó: La música latina está marcando la cultura en todo el mundo porque sus artistas siguen ampliando los límites, adoptando nuevos sonidos, nuevas tecnologías y formas de conectar con sus fans. Su ambición creativa impulsa a toda la industria. Nuestro papel es amplificar esa visión con el apoyo adecuado, ideas renovadoras y el alcance global de UMG. Me entusiasma trabajar con Felipe y nuestros equipos para ayudar a los artistas a construir carreras duraderas y llevar su música aún más lejos.

Meyer ha ocupado cargos directivos en TelevisaUnivision desde 2011, en áreas que abarcan las cadenas de televisión y los medios locales de Estados Unidos, la radio, la música y el entretenimiento sin guion, el desarrollo de negocios y las alianzas estratégicas. Más recientemente, como presidente de U.S. Networks & Local Media, dirigió el negocio mientras Univision recuperaba su posición como la cadena en español número uno de Estados Unidos y producía las entregas de premios musicales con mayor audiencia entre el público hispano del país.

Como vicepresidente ejecutivo de Music & Non-Scripted Entertainment, Meyer supervisó el negocio musical de Univision, la estrategia de programación multiplataforma y los principales eventos en vivo. También estuvo a cargo de la producción ejecutiva de galas galardonadas como Premio Lo Nuestro, Premios Juventud y los Latin GRAMMY Awards. Entre sus responsabilidades también figuraban las iniciativas de desarrollo de artistas en Estados Unidos y a nivel mundial, así como proyectos estratégicos de desarrollo de negocios en música, edición musical y diseño de sonido. Además, dirigió el desarrollo de franquicias y las alianzas corporativas, las iniciativas de venta directa al consumidor, el marketing experiencial y las licencias. Durante su etapa en Univision, la cadena de radio Uforia lanzó U-LAB, un programa que vinculaba a artistas emergentes con mentoría artística y distribución digital.

Antes de incorporarse a Univision, Meyer fundó la firma de asesoría estratégica Konexxion Enterprises y fue su socio gerente. Al principio de su carrera, comenzó a trabajar directamente con artistas como mánager, formó parte del equipo directivo de IFPI Latin America (organización de la industria que representa a más de 1.500 compañías discográficas) y contribuyó a establecer The Latin Recording Academy como una organización independiente dedicada a impulsar la música latina y a sus creadores en todo el mundo.

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