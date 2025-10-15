(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre de 2025.- El empresario y economista lidera una nueva etapa de innovación dentro del sector de hidrocarburos, integrando energías limpias y tecnología avanzada en las operaciones internacionales de Black Star Petroleum.

Ignacio Purcell Mena, fundador y CEO de Black Star Petroleum, ha convertido a la compañía en un referente del sector energético con presencia en Europa, Asia y América Latina.



Bajo su dirección, la empresa ha logrado un equilibrio entre la eficiencia operativa y el compromiso ambiental, consolidando su posición como uno de los grupos más innovadores en el ámbito del petróleo, el gas y los biocombustibles.



Con más de dos décadas de experiencia en el sector, Ignacio Purcell ha demostrado una visión que trasciende los modelos tradicionales de negocio, apostando por la integración de energías renovables, hidrógeno verde y biocombustibles de nueva generación. Esta estrategia no solo responde a las exigencias del mercado actual, sino que anticipa las tendencias globales hacia un futuro más sostenible.



Investigación, desarrollo y energía verde

Bajo su liderazgo, Black Star Petroleum ha incrementado su inversión en I+D+i, impulsando proyectos que buscan optimizar los procesos de generación, distribución y almacenamiento de energía. Las terminales de regasificación y las plantas de biocombustibles gestionadas por el grupo son hoy un ejemplo de cómo la innovación puede transformar una industria tradicional.



El enfoque de Ignacio Purcell no se limita al crecimiento empresarial, sino a la responsabilidad ambiental. Cada iniciativa busca reducir la huella de carbono y fomentar el uso de tecnologías limpias.



"Nuestro objetivo es claro: garantizar que la energía del futuro sea más accesible, más eficiente y más respetuosa con el planeta", ha expresado Ignacio Purcell.



Un referente de la transición energética en Europa

Reconocido por su capacidad de resiliencia y liderazgo discreto, Ignacio Purcell Mena ha guiado a Black Star Petroleum incluso en los momentos más complejos del mercado energético internacional.



Su habilidad para combinar el conocimiento financiero con la estrategia industrial ha permitido a la compañía mantener un crecimiento constante, superando los desafíos del contexto global.



Hoy, Black Star Petroleum representa la visión de su fundador: una empresa moderna, responsable y tecnológicamente avanzada. Ignacio Purcell no solo ha marcado un camino empresarial, sino también una filosofía basada en la innovación responsable, la sostenibilidad y el compromiso con las próximas generaciones.





