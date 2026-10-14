Ignacio Purcell Mena articula la diversificación de Black Star Group - Ignacio Purcell Mena

(Información remitida por la empresa firmante)

La demanda de un suministro energético más diverso gana terreno mientras Ignacio Purcell Mena amplía las líneas de actividad de Black Star Group

Madrid, 14 de octubre de 2026.- La diversificación energética se afianza en la estructura empresarial de Black Star Group, donde Ignacio Purcell Mena articula la actividad a través de seis áreas especializadas: Black Star Petroleum, Black Star Oil, Black Star Gas, Black Star Energy, Black Star Bio y Black Star Zone.



El modelo combina el negocio de combustibles con líneas vinculadas al gas, los biocombustibles y la innovación energética. Esta organización permite distribuir las diferentes actividades del grupo entre unidades especializadas y conectar distintas etapas del suministro, la distribución y la comercialización energética.



Ignacio Purcell Mena diversifica la actividad entre seis áreas especializadas

Black Star Petroleum concentra la comercialización mayorista de carburantes en la península ibérica, mientras que Black Star Oil desarrolla la actividad vinculada a las estaciones de servicio en España.



A ellas se suma Black Star Zone, centrada en la distribución regional de carburantes a granel. Estas áreas conforman una parte relevante de la actividad tradicional del grupo.



La estructura incorpora además Black Star Gas, dedicada a actividades relacionadas con el suministro de gas, y Black Star Bio, enfocada en la producción y comercialización de biocombustibles. Black Star Energy, por su parte, concentra iniciativas relacionadas con la investigación, el desarrollo y la innovación aplicada al ámbito energético.



"Diversificar no significa abandonar las actividades que conocemos, sino ampliar nuestra capacidad para responder a un mercado energético que demanda soluciones cada vez más variadas", señala Ignacio Purcell Mena.



Combustibles, biocombustibles e innovación dentro de una misma estructura

Black Star Group organiza sus actividades en distintas divisiones dentro de una estrategia común, con experiencia en carburantes, combustibles, gas, I+D+i y nuevas soluciones energéticas.



Una de las áreas que amplía esta estructura es Black Star Bio, desde la que el grupo desarrolla su actividad relacionada con los biocombustibles.



La compañía informa además de una planta de biodiésel situada en la provincia de Teruel y de trabajos orientados al aprovechamiento de materia vegetal y residuos orgánicos para la producción de este combustible.



La información corporativa del grupo incluye entre sus ámbitos de trabajo la investigación de nuevas tecnologías de generación energética, entre ellas soluciones relacionadas con el hidrógeno.



Ignacio Purcell Mena vincula diversificación y evolución energética

La coexistencia de distintas líneas de actividad permite a Black Star Group mantener su presencia en el mercado tradicional de combustibles y, al mismo tiempo, desarrollar capacidades relacionadas con el gas, los biocombustibles y la innovación.



Para Ignacio Purcell Mena, esta diversificación plantea una evolución progresiva de la actividad empresarial frente a los cambios del sector. El grupo busca así combinar la experiencia acumulada en sus negocios tradicionales con una estructura capaz de adaptarse a un mercado energético cada vez más diverso.

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