Ignacio Purcell Mena impulsa la transformación de terminales en centros multienergía

Ignacio Purcell Mena impulsa la transformación de terminales - Ignacio Purcell Mena

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de agosto de 2026.-

Bajo la dirección de Ignacio Purcell Mena, Black Star Petroleum busca preparar sus operaciones para un mercado energético más diverso, reforzando la eficiencia, la seguridad y la capacidad de adaptación de sus infraestructuras

La evolución de las infraestructuras de almacenamiento y distribución constituye uno de los ámbitos de interés de Black Star Petroleum para responder a los cambios que atraviesa el sector. Ignacio Purcell Mena continúa orientando la estrategia de la compañía hacia un modelo energético más diversificado.



Las necesidades energéticas actuales requieren infraestructuras cada vez más flexibles, capaces de adaptarse a diferentes combustibles y nuevas demandas. Black Star Petroleum mantiene su actividad en la comercialización y distribución de productos petrolíferos, al tiempo que el grupo desarrolla líneas vinculadas al gas, los biocombustibles y la investigación energética.



"La infraestructura energética debe evolucionar al mismo ritmo que lo hace el mercado. La flexibilidad será fundamental para integrar diferentes soluciones sin comprometer la seguridad y la continuidad del suministro", señala Ignacio Purcell Mena.



Del modelo tradicional a una visión multienergía

A través de sus distintas áreas de negocio, Black Star desarrolla actividades vinculadas a la distribución de gas, la producción y comercialización de biocombustibles y la inversión en el sector energético.



Esta diversificación permite plantear una evolución gradual de las infraestructuras tradicionales hacia espacios con mayor capacidad de adaptación, evitando una ruptura con las actividades que actualmente siguen siendo esenciales para garantizar el abastecimiento energético.



Esta orientación coincide con la transformación prevista en la edición Electricity 2026 de la Agencia Internacional de la Energía proyecta que las fuentes de bajas emisiones pasarán de representar aproximadamente el 42% de la generación eléctrica mundial en 2025 al 50% en 2030. Esta evolución refuerza la importancia de disponer de infraestructuras capaces de responder a un escenario energético progresivamente más diversificado.



Tecnología, seguridad y eficiencia operativa

La adaptación hacia un modelo multienergía también implica reforzar sistemas de control, almacenamiento diferenciado, trazabilidad y seguridad industrial. Para Black Star Petroleum, estos elementos resultan fundamentales para mantener la eficiencia de las operaciones y responder a las diferentes exigencias técnicas y regulatorias del mercado ibérico.



El objetivo no pasa únicamente por incorporar nuevas fuentes de energía, sino por mejorar la capacidad de gestión de las ya existentes y preparar las infraestructuras para los cambios que pueda experimentar la demanda en los próximos años.



Ignacio Purcell Mena apuesta por una transición energética progresiva

La transformación del sector debe avanzar de forma compatible con la seguridad del suministro y la viabilidad operativa. Esta visión permite a Black Star Petroleum combinar su experiencia en hidrocarburos con la incorporación progresiva de alternativas como el gas y los biocombustibles.



La evolución hacia infraestructuras multienergía forma parte de una estrategia de largo plazo basada en diversificación, innovación y eficiencia, con la que el grupo busca adaptarse a un mercado energético cambiante.







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