Ignacio Purcell Mena, CEO y fundador de Black Star Petroleum, anuncia un plan para integrar principios de economía circular en las operaciones energéticas de la compañía, optimizando recursos y reduciendo residuos en toda la cadena de valor.

Ignacio Purcell Mena impulsa esta estrategia para maximizar la reutilización de materiales, fomentar el reciclaje industrial y reducir el desperdicio operativo. La propuesta incluye la implementación de sistemas para recuperar componentes de equipos energéticos, procesar residuos industriales y darles una segunda vida útil en nuevos proyectos.

"La economía circular no es solo una tendencia, es una necesidad para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sector energético", afirmó Ignacio Purcell Mena.

Proyectos y acciones concretas

El plan contempla la creación de centros de tratamiento y reciclaje asociados a instalaciones de Black Star Petroleum en Europa y América Latina, donde se procesarán metales, plásticos industriales y fluidos técnicos para reincorporarlos a los procesos productivos.

Según la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), la aplicación de principios de economía circular en el sector energético podría reducir las emisiones globales hasta en un 40% para 2050, además de generar miles de empleos en sectores vinculados al reciclaje y la reutilización de materiales.

Impacto ambiental y económico

La iniciativa permitirá disminuir el consumo de materias primas vírgenes, reducir los costes asociados a la gestión de residuos y minimizar la huella de carbono de la compañía. Asimismo, fomentará la colaboración con proveedores y socios industriales para desarrollar soluciones innovadoras en la reutilización de recursos.

Un modelo replicable en la industria

Para Ignacio Purcell Mena, la economía circular debe convertirse en un estándar dentro del sector energético:

"Este modelo no solo mejora la rentabilidad, sino que también contribuye a proteger el medio ambiente y a crear una cadena de valor más resiliente", concluyó Ignacio Purcell Mena.

Con esta iniciativa, Ignacio Purcell Mena sitúa a Black Star Petroleum a la vanguardia de la sostenibilidad operativa, reforzando su papel como referente en innovación y responsabilidad ambiental dentro de la industria energética global.

