el enfoque de Ignacio Purcell Mena - Ignacio Purcell Mena

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de julio de 2026.-

La compañía, dirigida por Ignacio Purcell Mena, actualiza sus criterios internos de análisis para priorizar la disciplina financiera, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo en nuevos mercados

Black Star Group ha reforzado su marco interno para analizar oportunidades de expansión internacional en el sector energético. La actualización establece criterios comunes de evaluación financiera, operativa, logística y regulatoria antes de considerar la entrada de la compañía en nuevos mercados.



La medida, impulsada bajo la dirección de Ignacio Purcell Mena, responde a un contexto energético marcado por la volatilidad de los precios, la reorganización de las cadenas de suministro y el aumento de las exigencias regulatorias y medioambientales.



Un marco común para evaluar nuevos mercados

El procedimiento contempla el análisis de la estabilidad normativa de cada mercado, la viabilidad logística, los costes de operación, la seguridad del suministro y la capacidad de mantener sistemas adecuados de trazabilidad y control.



El objetivo es evitar decisiones de expansión sustentadas únicamente en oportunidades coyunturales y garantizar que cualquier iniciativa internacional responda a una estrategia empresarial sostenible a medio y largo plazo.



"La internacionalización requiere una lectura completa del entorno regulatorio, financiero y operativo. El crecimiento debe apoyarse en estructuras sólidas y en una evaluación rigurosa de los riesgos", señaló Ignacio Purcell Mena.



La actualización también refuerza la coordinación entre las distintas áreas del grupo para que los equipos financieros, técnicos, jurídicos y operativos participen desde las primeras fases del análisis. Este enfoque permite identificar con mayor precisión los recursos necesarios, las posibles contingencias y las condiciones requeridas para operar de manera estable.



Black Star Petroleum refuerza sus criterios operativos

Dentro de este marco, Black Star Petroleum, división especializada en la comercialización mayorista de carburantes, revisará las oportunidades internacionales atendiendo a criterios de eficiencia logística, cumplimiento normativo y seguridad operativa.



La compañía analizará especialmente la capacidad de cada mercado para garantizar el transporte, el almacenamiento y la distribución de productos energéticos bajo procedimientos compatibles con sus estándares internos.



Control financiero y gestión del riesgo

La actualización incorpora mecanismos de seguimiento destinados a evaluar la evolución de los costes, las condiciones regulatorias y los riesgos asociados a cada operación. La finalidad es preservar la estabilidad financiera del grupo y mantener una capacidad de adaptación suficiente ante cambios económicos o geopolíticos.



"La estabilidad no es fruto del azar, sino de procesos consistentes y decisiones evaluadas con perspectiva", afirmó Ignacio Purcell Mena.



Con esta revisión, Black Star Group busca establecer una base más precisa para su desarrollo internacional. La compañía priorizará aquellas oportunidades que presenten viabilidad económica, seguridad jurídica y compatibilidad con su estructura operativa, sin desvincular el crecimiento de los criterios de eficiencia y responsabilidad empresarial que orientan su actividad.







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