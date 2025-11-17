(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de noviembre de 2025.-

El empresario y CEO de Black Star Petroleum Ignacio Purcell promueve una formación continua y multidisciplinar como base para el liderazgo sostenible, integrando conocimiento técnico, innovación y visión global

Para Ignacio Purcell, la educación no es solo una etapa del desarrollo personal, sino el eje que sostiene cualquier proyecto empresarial sólido.



Su trayectoria combina una formación en Economía y Derecho, complementada con programas técnicos especializados para ingenieros petroleros y una activa participación en la investigación sobre energías renovables y tecnologías limpias.



Esa combinación de conocimientos ha sido la clave para construir un modelo de liderazgo que une competitividad, sostenibilidad y visión estratégica.



"El conocimiento es la energía más poderosa que una empresa puede generar", ha afirmado Ignacio Purcell Mena.



Formación multidisciplinar e innovación permanente

Ignacio Purcell impulsa programas internos de desarrollo profesional y educación técnica dentro de Black Star Petroleum. Su objetivo es que cada miembro del grupo comprenda el impacto de su trabajo no solo en la empresa, sino también en el entorno social y ambiental.



Su modelo de gestión se basa en tres pilares esenciales:



• Educación internacional, como vía para fomentar una visión global y colaborativa.



• Desarrollo continuo, enfocado en la actualización constante de conocimientos técnicos y tecnológicos.



• Multidisciplinariedad, integrando ciencia, economía, sostenibilidad y ética empresarial.



Esta visión ha convertido a Black Star Petroleum en un referente de excelencia formativa, donde la innovación se aprende y se practica a diario.



Ignacio Purcell: Un líder que inspira a través del conocimiento

Ignacio Purcell pertenece a una generación de empresarios que entienden que el liderazgo sin conocimiento carece de futuro. Su compromiso con la educación trasciende lo corporativo: apoya iniciativas académicas y fondos educativos que promueven la investigación en energías limpias y la formación de jóvenes talentos.



Además, su implicación con proyectos educativos internacionales refuerza su convicción de que la transición energética solo será posible si se acompaña de una transición educativa.



"La sostenibilidad comienza en las aulas, no en los despachos" asegura Ignacio Purcell.



Con una visión que une inteligencia empresarial y responsabilidad social, Ignacio Purcell se consolida como un líder que no solo impulsa empresas, sino también personas y conocimientos que transforman el mundo.



