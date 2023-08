IgniteTech anuncia la transformación GenAI en toda su cartera de software con CoPilot

(Información remitida por la empresa firmante)

Como parte de su compromiso visionario de ser pioneros en soluciones empresariales de próxima generación, IgniteTech se dispone a introducir componentes GenAI en todos sus productos de software.

AUSTIN, Texas, 30 de agosto de 2023/PRNewswire/ -- IgniteTech, la potencia del software empresarial conocida como "Where Software Goes to Thrive™", presentó hoy una iniciativa innovadora para reforzar toda su cartera de más de 50 productos de software con capacidades GenAI. Aprovechando el reciente éxito de la incorporación de Jive CoPilot™, IgniteTech introducirá el componente GenAI "CoPilot" en cada producto, avanzando su posición a la vanguardia de las empresas de software con soluciones empresariales impulsadas por GenAI.

Cada producto de la amplia línea IgniteTech pronto tendrá su propio CoPilot, aprovechando el poder transformador de GenAI. Ya sea Jive CoPilot, DNN CoPilot o cualquier otro producto de la línea, los usuarios pueden esperar un salto en funcionalidad, utilidad y experiencia de usuario general.

Después de la rápida integración y el éxito de Jive CoPilot™, presentado poco después de que Jive se uniera a la familia IgniteTech, la empresa reconoció el gran potencial de GenAI en todos los ámbitos. Jive CoPilot no solo aprovecha GenAI para resumir datos sofisticados, capacidades de preguntas y respuestas y búsqueda avanzada, sino que algunos de los clientes globales más grandes de Jive ya están explorando activamente y beneficiándose de esta capacidad innovadora. Esta aplicación del mundo real y la recepción positiva de clientes de primer nivel mostraron las inmensas posibilidades que GenAI puede introducir en el software empresarial.

Eric Vaughan, consejero delegado de IgniteTech, comentó sobre esta importante iniciativa: "Con Jive CoPilot, mostramos nuestra dedicación a la integración de tecnología GenAI de vanguardia. Ahora, estamos entusiasmados de embarcarnos en este viaje transformador para toda nuestra gama de productos. Nuestra estrategia centrada en la GenAI sustenta nuestra visión para el futuro del software empresarial: hacerlo más inteligente, más receptivo e infinitamente más eficiente".

A medida que la industria tecnológica continúa su rápida evolución, IgniteTech sigue enfocado en mantenerse a la vanguardia, garantizando que sus clientes siempre tengan acceso a las herramientas más avanzadas disponibles. La integración completa de las mejoras de CoPilot GenAI en toda la gama de productos refuerza la reputación de IgniteTech como pionero en la próxima generación de soluciones de software empresarial.

Fundada en 2010, IgniteTech es una de las empresas de software empresarial líderes en el mundo y un orgulloso miembro del grupo privado ESW Capital. Manteniéndose fiel a su visión corporativa, "Donde el software va a prosperar™", IgniteTech continúa creciendo principalmente a través de adquisiciones. Sigue comprometido con sus tres pilares: 1) salvaguardar y estabilizar sus adquisiciones; 2) innovar continuamente y hacer la transición a la nube de AWS; y 3) brindar un valor incomparable a través de su exclusiva suscripción de software estilo Netflix, ofreciendo a los clientes acceso a todos los productos de sus conjuntos de soluciones.

