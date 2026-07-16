La IGP Torrezno de Soria se incorpora a Origen España como nuevo socio - IGP Torrezno de Soria

El director gerente de IGP Torrezno de Soria, Juanjo Delgado, ha expresado que “creemos que vamos a contar con el asesoramiento específico necesario, la representación a nivel nacional de todo el sector y el apoyo de proyectos similares”

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha dado la bienvenida al nuevo socio y ha reiterado la importancia de “ofrecer una garantía de calidad al consumidor y contribuir al desarrollo del tejido socioeconómico con productos profundamente vinculados a su territorio”

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de julio. – La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, ha incorporado como miembro de pleno derecho a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Torrezno de Soria. Con esta adhesión, la entidad suma un total de 97 Indicaciones Geográficas (IIGG) asociadas, que trabajan de forma conjunta para proteger e impulsar los sellos de calidad europeos DOP e IGP.

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha dado la bienvenida al nuevo socio y ha reafirmado el compromiso de la asociación por asegurar “la defensa de las figuras de calidad diferenciada, como la IGP Torrezno de Soria, salvaguardando un producto profundamente vinculado a su territorio y a un modelo de producción tradicional”.

La Comisión Europea aprobó en noviembre de 2024 la incorporación de Torrezno de Soria a su registro de Indicaciones Geográficas. El director general de la IGP Torrezno de Soria, Juanjo Delgado, ha explicado que “desde los primeros contactos que tuvimos con Origen España, hace ya unos años, creímos que era muy interesante formar parte de la Asociación, para poder intercambiar experiencias con otras figuras de calidad diferenciada, tener asesoramiento específico para determinados asuntos y poder ser más fuertes y competitivos”.

El sello de calidad IGP Torrezno de Soria reconoce las características diferenciales de un producto elaborado a partir de panceta curada de cerdo y estrechamente ligado al saber hacer tradicional. Su preparación permite obtener dos texturas claramente diferenciadas: una corteza dorada y crujiente y un magro tierno y jugoso. “Nuestro torrezno es mucho más que un pedazo de tocino. Es un producto con una gran tradición e historia, cuyos secretos de elaboración han llegado intactos desde nuestros antepasados”, destaca Delgado.

Desde su creación, la IGP trabaja para que el producto sea cada vez más conocido y considerado, “no solo en territorio nacional sino también fuera de nuestras fronteras”, afirma el director gerente. Esta perspectiva de alcance viene impulsada por tratarse de un reconocimiento a nivel europeo, que asegura la calidad y el origen de los alimentos, algo que “es fundamental hoy en día y es un factor diferencial en un mercado cada vez más globalizado y convulso”.

La protección frente a posibles imitaciones, la garantía del origen y el mantenimiento de unos estrictos controles de calidad destacan entre los principales retos en un mercado cada vez más globalizado y competitivo. Frente a ellos, Delgado defiende que la incorporación a la asociación sirve como “garantía para el consumidor y para favorecer su reconocimiento y posicionamiento tanto en España como en el extranjero”.

La adhesión de la IGP Torrezno de Soria supone un reconocimiento a la labor de la asociación como entidad representativa de las denominaciones de origen agroalimentarias del país, así como a su carácter de portavoz sectorial. “Desde su fundación en el año 2008, la asociación trabaja con el apoyo de sus miembros para garantizar el reconocimiento del nombre de estos productos específicos del territorio, que contribuyen al desarrollo del tejido socioeconómico de las zonas rurales y ofrecen una garantía de calidad al consumidor”, concluye Pacheco.

Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (ORIGEN ESPAÑA) se puso en marcha en 2008 para fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) agroalimentarias españolas. Los principales objetivos de la Asociación son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Cuenta con 97 asociados y una representatividad del 81,49% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DOP e IGP) españolas, lo que supone más de 1.834 millones de € en valor de mercado.

ORIGEN ESPAÑA tiene firmado un Convenio de Colaboración con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES.

Grupo CAJA RURAL es uno de los principales grupos financieros operantes en España compuesto por 30 cajas.

Para más información: ORIGEN ESPAÑA

Contacto de prensa:

Rebeca Vázquez Poza

Coordinadora General de ORIGEN ESPAÑA

gestion@origenespana.es

663 07 52 68

europa press Comunicación – 91 359 26 00

Martín Mora- martinmora@europapress.es

Silvia Mullor- silviamullor@europapress.es

Virginia García- virginigarcia@europapress.es