iHerb® presenta una nueva asociación de distribución global en línea con The Vitamin Shoppe®

(Información remitida por la empresa firmante)

Las marcas de suplementos patentadas, incluidas The Vitamin Shoppe, Vthrive The Vitamin Shoppe, BodyTech y BodyTech Elite, ahora están disponibles en más de 180 países a través de iHerb

IRVINE, Calif., 10 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Hoy se marca un hito importante en la industria de la salud y el bienestar, ya que iHerb, uno de los principales minoristas de comercio electrónico del mundo de vitaminas, minerales, suplementos y otros productos de salud y bienestar, anuncia una asociación con The Vitamin Shoppe para llevar la cartera líder de marcas propias del minorista con sede en EE.UU. a millones de nuevos consumidores en todo el mundo.

Desde suplementos hasta productos para el cuidado de la piel y artículos de alimentación, iHerb envía más de 50.000 productos de más de 1.800 marcas a más de 180 países. Con esta asociación, los consumidores de salud y bienestar ahora pueden acceder a la innovadora gama de marcas premium de The Vitamin Shoppe, que incluyen The Vitamin Shoppe, Vthrive The Vitamin Shoppe, BodyTech y BodyTech Elite, en la plataforma global en línea de iHerb.

Muriel González, presidenta de The Vitamin Shoppe, comentó: "En The Vitamin Shoppe, creemos que todos merecen una buena salud, por lo que estamos especialmente complacidos de ofrecer ahora nuestros suplementos de alta calidad y fórmulas avanzadas de nutrición deportiva a millones de nuevos consumidores en mercados de todo el mundo, a través del alcance global de iHerb. Nuestra colección de marcas y productos exclusivos son constantemente los más vendidos en nuestro negocio de EE.UU., debido a su calidad confiable, innovación y valor. Esperamos poder llevar esos estándares líderes de la industria a nuestra asociación con iHerb y su amplia base de clientes internacionales".

iHerb ahora ofrece más de 250 productos de The Vitamin Shoppe, y está previsto que se lancen cientos más en los próximos meses. Las marcas disponibles incluyen:

The Vitamin Shoppe es una línea completa de más de 800 vitaminas, minerales y suplementos de alta calidad para ayudarle a alcanzar su mejor versión, sin importar cómo la defina.

es una línea completa de más de 800 vitaminas, minerales y suplementos de alta calidad para ayudarle a alcanzar su mejor versión, sin importar cómo la defina. Vthrive The Vitamin Shoppe le ayuda a alcanzar el siguiente nivel en su viaje hacia el bienestar a través de productos innovadores, basados en soluciones y respaldados por investigaciones.

le ayuda a alcanzar el siguiente nivel en su viaje hacia el bienestar a través de productos innovadores, basados en soluciones y respaldados por investigaciones. BodyTech es una amplia gama de suplementos nutricionales deportivos probados y de calidad, creados para permitirle alcanzar sus objetivos de fitness, sin importar su nivel.

es una amplia gama de suplementos nutricionales deportivos probados y de calidad, creados para permitirle alcanzar sus objetivos de fitness, sin importar su nivel. BodyTech Elite ofrece fórmulas de nutrición deportiva avanzadas y de mayor potencia para atletas de alto rendimiento que exigen lo mejor de sí mismos.

Todos los productos de la familia de marcas de The Vitamin Shoppe pasan por 320 rigurosos pasos de control de calidad, y la pureza y potencia de los ingredientes son verificadas por laboratorios independientes de terceros. Los clientes pueden estar seguros de que todos los productos de las marcas de The Vitamin Shoppe cumplen o superan los estándares de calidad de la industria.

iHerb, conocida por su compromiso de proporcionar a los clientes la mejor selección de productos naturales a precios competitivos, comparte la dedicación de The Vitamin Shoppe a la calidad y la satisfacción del cliente. Esta asociación subraya el objetivo común de ambas empresas de apoyar a las personas en su camino hacia el bienestar de por vida.

"Desde su fundación, iHerb ha proporcionado a clientes de todo el mundo productos auténticos de marcas de confianza, fiables y veneradas. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a las marcas propias de The Vitamin Shoppe a nuestro sitio, enriqueciendo aún más nuestra diversa oferta de productos", dijo Lindsey Wiefels, vicepresidente sénior de comercialización de iHerb. "Nuestra colaboración y asociación nos permiten cumplir nuestra misión de proporcionar a los clientes de todo el mundo acceso a productos de salud y bienestar de la más alta calidad. Junto con The Vitamin Shoppe, esperamos empoderar a las personas para que prioricen su bienestar físico y emocional".

Utilizando su amplia red logística, iHerb envía directamente cada producto a los clientes desde uno de sus centros de distribución con clima controlado que cumplen con las normas GMP o ISO ubicados en todo Estados Unidos y Asia. Cada instalación de iHerb tiene temperatura controlada, mantenida entre 74 y 75 grados Fahrenheit (23-24 grados Celsius), lo que protege los productos de condiciones nocivas como calor extremo, frío y humedad.

Acerca de iHerb:

iHerb iHerb es uno de los principales minoristas de comercio electrónico del mundo dedicado a ofrecer una amplia selección de vitaminas, minerales, suplementos y otros productos de salud y bienestar de más de 1.800 marcas reconocidas. Con el respaldo de una fuerza laboral global de 3.000 miembros del equipo, iHerb atiende a más de 10 millones de clientes activos globales en más de 180 países y 19 idiomas. La sofisticada red logística global de iHerb está anclada en ocho centros de cumplimiento con clima controlado ubicados en los EE.UU. y Asia, que proporcionan a los clientes una experiencia de compra fluida y fiable. Fundada en 1996 y con sede en Irvine, California, iHerb tiene la misión de hacer que la salud y el bienestar sean accesibles para todos. Para obtener más información, visite corporate.iherb.com.

Acerca de The Vitamin Shoppe

Lifelong Wellness Starts Here™. The Vitamin Shoppe, una filial de Franchise Group, Inc., es una empresa minorista especializada omnicanal global y de estilo de vida de bienestar con la misión de ofrecer a los clientes los productos, la orientación y los servicios más confiables para apoyarlos en sus viajes hacia el bienestar de por vida. Con sede en Secaucus, Nueva Jersey, la empresa ofrece una variedad integral de soluciones nutricionales, que incluyen vitaminas, minerales, nutrición deportiva, suplementos especiales, hierbas, remedios homeopáticos y productos de vida ecológica. Además de llevar productos de aproximadamente 700 marcas nacionales, The Vitamin Shoppe ofrece productos de sus marcas propias dentro de sus canales propios y mayoristas, que incluyen: The Vitamin Shoppe, Vthrive The Vitamin Shoppe, BodyTech, BodyTech Elite, fitfactor™, fitfactor KETO™, plnt, ProBioCare, True Athlete y TrueYou™. En EE.UU., la empresa realiza negocios a través de aproximadamente 700 tiendas minoristas operadas por la empresa y franquiciadas bajo los estandartes de The Vitamin Shoppe y Super Supplements™, y a través de su sitio web, www.vitaminshoppe.com. A nivel mundial, The Vitamin Shoppe atiende a clientes en mercados selectos de Asia, Sudamérica y Centroamérica a través de socios omnicanal locales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2457743/TheVitaminShoppeBrand_2024.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/iherb-presenta-una-nueva-asociacion-de-distribucion-global-en-linea-con-the-vitamin-shoppe-302193905.html