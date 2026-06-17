La II Gala de Hostelería y Turismo premia la excelencia del sector en Castilla y León

Alberto Díaz Pico entrega premio Restaurante Lera (Zamora) - Junta Castilla y León

(Información remitida por la empresa firmante)

Alberto Díaz Pico, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, clausuró en León una gala que distinguió a profesionales y establecimientos de las nueve provincias y reivindicó la sostenibilidad social como eje de futuro para la hostelería y el turismo

León, 17 de junio de 2026.- León acogió este martes la celebración de la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León, una cita que reunió a representantes institucionales, empresarios, profesionales y entidades vinculadas al turismo y la gastronomía para reconocer la labor de quienes contribuyen cada día al desarrollo de uno de los sectores estratégicos de la Comunidad.



Organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León y Hosturcyl, la gala se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León bajo el lema 'La sostenibilidad social del sector', poniendo el foco en las personas como principal activo de la hostelería y el turismo.



El acto contó con la presencia del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, quien fue el encargado de clausurar una gala que quiso rendir homenaje al esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los profesionales y empresarios que contribuyen a fortalecer la imagen turística de Castilla y León. Asistieron también el alcalde de León, José Antonio Diez Díaz; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; el presidente de Hosturcyl, Jaime Fernández Lafuente, así como un destacado número de diputados provinciales procedentes de las nueve provincias de Castilla y León, que quisieron respaldar con su presencia a uno de los sectores estratégicos para la Comunidad.



Durante la ceremonia se destacó que la sostenibilidad social va mucho más allá de los aspectos medioambientales, poniendo en valor la generación de empleo, la formación, el relevo generacional, la fijación de población, el apoyo a los productores locales y el arraigo al territorio como elementos fundamentales para garantizar el futuro del sector.



Reconocimiento a los profesionales de la hostelería

La gala distinguió a nueve profesionales que representan la excelencia en distintos ámbitos de la hostelería de Castilla y León:



• Ismael Salgueiro, director del Hotel Sofraga Palacio (Ávila).



• Isabel Álvarez, cocinera del Restaurante Mari Castaña (Burgos).



• Javier Rodríguez, recepcionista del Parador de León.



• Mercedes Pedrosa, jefa de sala del Hotel-Restaurante Estrella del Bajo Carrión (Palencia).



• María Francisca Martín, gobernanta del Hotel Emperatriz (Salamanca).



• Pablo Martín, sumiller del Restaurante Cándido (Segovia).



• Marino Victorio Robles, camarero del Bar Restaurante Ventorro (Soria).



• Kateryna Veretska, camarera de pisos del Hostal Ramón y Cajal (Valladolid).



• Andrés Cid, barman de La Perla Negra (Zamora).



En representación de todos ellos intervino Ismael Salgueiro, quien agradeció el reconocimiento y reivindicó el papel fundamental de los profesionales en la construcción de experiencias turísticas de calidad.



Establecimientos distinguidos por su compromiso con la sostenibilidad social

La gala reconoció asimismo a nueve establecimientos hosteleros de Castilla y León por su contribución al desarrollo económico y social de sus respectivos territorios:



• Restaurante Alcaravea (Ávila).



• Restaurante El Alfoz (Villagonzalo Pedernales, Burgos).



• Restaurante Entrepeñas (Geras, León).



• Hotel-Restaurante Estrella del Bajo Carrión (Villoldo, Palencia).



• Mesón Cervantes (Salamanca).



• Finca El Rancho de la Aldegüela (Torrecaballeros, Segovia).



• Hostal Restaurante Doña Juana (Ágreda, Soria).



• Restaurante Ángela (Valladolid).



• Hotel Restaurante Casa Aurelia (Villaralbo, Zamora).



Todos ellos fueron reconocidos por su capacidad para generar empleo, dinamizar la economía local, preservar la identidad gastronómica de sus territorios y mantener una estrecha vinculación con sus comunidades.



Accésit nacional y regional

La II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León también distinguió con dos reconocimientos especiales a referentes de la gastronomía nacional y regional.



El Accésit Nacional recayó en Nacho Solana, del Restaurante Solana (Ampuero, Cantabria), por su compromiso con el producto de proximidad, la sostenibilidad y la defensa del territorio a través de la gastronomía.



Por su parte, el Accésit Regional fue para Luis Alberto Lera, del Restaurante Lera (Castroverde de Campos, Zamora), considerado uno de los grandes referentes de la cocina cinegética española y un ejemplo de arraigo, tradición y compromiso con el medio rural.



La gala concluyó con una actuación musical del coro Lion’s Black Roars y una fotografía de familia con todos los galardonados, simbolizando el reconocimiento colectivo a quienes hacen posible que Castilla y León continúe consolidándose como uno de los grandes destinos gastronómicos y turísticos de España.



Con esta segunda edición, la Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León se consolida como el gran encuentro anual del sector en la Comunidad y un homenaje a las personas que, desde diferentes ámbitos profesionales, contribuyen cada día al prestigio de la hostelería y el turismo de Castilla y León.



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