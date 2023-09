El II Simposio internacional sobre Bienestar Animal Europeo se celebra mañana en Bruselas con 600 inscritos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de septiembre de 2023.

Organizado por las interprofesionales Interovic, Provacuno y JTT, y con la dirección técnica de la Sociedad Española de Protección Animal (SEPROBA), ofrecerá a los asistentes, tanto presenciales como online, las últimas novedades relacionadas con el bienestar animal ganadero. El evento cuenta con los expertos más relevantes en bienestar animal de Europa y representantes de las principales empresas y organismos clave

La interprofesional española de carne de vacuno, PROVACUNO, y las interprofesionales de carne de ovino en Hungría, JTT, y en España, INTEROVIC, celebran mañana, 20 de septiembre, el II Simposio internacional sobre Bienestar Animal Europeo, que tendrá lugar en el Sparks Meeting de Bruselas de 9.00 a 16.00 horas.



El encuentro, de inscripción gratuita, ha generado un gran interés por parte de entidades, instituciones, organismos, empresas y asociaciones profesionales de más de 25 países de toda Europa, lo que ha supuesto que se hayan inscrito más de 600 personas.



Entre ellos, destacar la presencia de representantes permanentes en la Unión Europea de una veintena de países europeos, que no se perderán una cita relevante para el futuro del sector de la ganadería, en particular, y de la salud animal y humana, en general.



El evento también podrá seguirse por streaming y con traducción simultánea, y las plazas de inscripción siguen abiertas para todos los interesados en: https://www.bienestaranimaleuropeo.com/inscripcion-simposio/



Además, contará con participantes de las principales entidades e instituciones para lograr avances que conduzcan a las máximas garantías de bienestar animal. Para conocer a fondo el programa, se puede consultar en la página web https://www.bienestaranimaleuropeo.com/simposio/#programa.



Consta de tres mesas redondas en las que expertos llegados de la Organización Mundial de la Salud Animal (WOAH), la Plataforma Europea de Bienestar Animal, la European Federation of Animal Science (EAAP), o la Sociedad Española de Protección y Bienestar Animal, entre otros, compartirán ideas, intercambiarán opiniones o sumarán voluntades para conseguir que el sector se comprometa a la hora de ofrecer todas las garantías posibles de un producto garantizado con certificación acreditada de bienestar animal. Para ello, durante el evento se presentará, por primera vez a nivel europeo, el nuevo sello B+ Compromiso Bienestar Animal.



Más información en www.bienestaranimaleuropeo.com/simposio



II SIMPOSIO INTERNACIONAL BIENESTAR ANIMAL EUROPEO



ORGANIZAN: Interovic, Provacuno y JTT.



DÓNDE: Sparks Meeting de Bruselas. Rue Ravenstein, 60. Y también se podrá asistir a la retransmisión en streaming. Inscripción gratuita. Traducción simultánea.



CUÁNDO: 20 de septiembre de 2023, de 9.00 a 16.00 horas.



INSCRIPCIONES: https://www.bienestaranimaleuropeo.com/inscripcion-simposio/



Más información en la web www.bienestaranimaleuropeo.com





Contacto

Nombre contacto: Elvira Martín

Descripción contacto: Copilto&Coonic

Teléfono de contacto: 916387700