COMUNICADO: ILERNA Online ofrece Formación Profesional a distancia solidaria ante el cierre de escuelas

El centro líder en la FP online en España abre toda su oferta formativa para que "nadie pierda el ritmo de estudio"

ILERNA Online, centro referente en la Formación Profesional a distancia en el país, ofrece desde hoy mismo Formación Profesional solidaria, o lo que es lo mismo, toda su oferta formativa de forma gratuita a todo el mundo. Se trata de una medida que el centro ha tomado dada la alerta sanitaria actual en España con motivo del Coronavirus y con el objetivo de acercar la formación a todas aquellas personas que han visto cerrados sus centros formativos o se ven obligadas a estar confinadas en sus casas y quieran seguir estudiando.



De esta forma, el centro de formación online abre todos los contenidos, ejercicios y otros recursos didácticos de los diferentes ciclos de Formación Profesional a los estudiantes que, debido a la alerta sanitaria, no pueden asistir presencialmente a sus centros de estudios. Por tanto, esta medida durará mientras el cierre de escuelas sea una realidad.



Jordi Giné, CEO de ILERNA Online, explica que con esta iniciativa “queremos poner nuestro grano de arena y facilitar que los estudiantes que han visto cerrados sus centros no pierdan el ritmo de estudio. En resumen, como centro líder en formación online que somos creemos que es ahora cuando tenemos que ayudar a las personas con lo que sabemos hacer mejor: Formación Profesional a distancia”.



Cabe puntualizar que las personas que se acojan a esta iniciativa que ha lanzado ILERNA Online de forma excepcional no serán alumnos del centro de forma oficial y, por tanto, el hecho de estudiar de forma gratuita no conllevará la obtención del título ni un seguimiento y evaluación por parte del equipo docente.



ILERNA Online es un centro de FP a distancia homologado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y cuenta con la autorización para expedir títulos 100% oficiales y válidos en todo el país. El centro formativo ofrece una variedad de 19 ciclos de FP a distancia de distintas familias formativas (educación, sanidad, administración e informática, entre otros) y ofrece a los alumnos la posibilidad de estudiar desde dónde quieran y examinarse en su capital de provincia.





