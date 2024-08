Ilumine sus anillos en una fiesta de cardio al aire libre con Pamela Reif

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 30 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Como parte de la segunda etapa europea de la campaña "Light Up Your Rings", Huawei celebró hoy una inolvidable fiesta de cardio al aire libre, con la influencer de la moda y el fitness Pamela Reif, de renombre mundial, a la cabeza del desafío.

El evento tenía como objetivo animar a los participantes a convertirse en una mejor versión de sí mismos, con estilo, mostrando cómo los dispositivos inteligentes de Huawei pueden ayudar a las personas a establecer un estilo de vida más saludable, con características que incluyen los HUAWEI Activity Rings, comodidad de uso y más.

Fiesta de cardio al aire libre dirigida por Pamela Reif

El desafío de fitness, que se celebró en la tienda insignia de Huawei en Berlín, contó con la participación de más de 40 invitados en una serie de ejercicios de cardio. Antes de que comenzaran las actividades, Pamela Reif ofreció una HUAWEI TALK a más de 40 invitados sobre el tema "For a Better You", centrado en la salud y el bienestar de las mujeres.

Después de la charla, los invitados, equipados con el HUAWEI WATCH GT 4 y el HUAWEI WATCH FIT 3, se unieron a Pamela y a dos influencers alemanes del fitness, Lisa Buckwitz y Konstantin Krayer, para la Outdoor Cardio Party. El evento también incluyó un entrenamiento cardiovascular inspirado en las artes marciales, ofreciendo una experiencia de fitness multicultural a través del deporte.

Pamela Reif reflexionó: "Este evento fue una gran fiesta de quema de calorías que ha cambiado la forma en que las personas abordan el fitness y la salud. Sirvió como una expresión y práctica significativa de una filosofía de estilo de vida saludable. Espero que mis ideas hayan ayudado a arrojar luz sobre la importancia del fitness científico y un estilo de vida saludable, y el papel único que desempeñan los dispositivos inteligentes de Huawei para ayudarlos a lograr estos objetivos."

Mejore su rendimiento con la combinación de funciones atractivas y basadas en la ciencia de los dispositivos de Huawei

Disponibles en los dispositivos inteligentes de Huawei, incluidos el HUAWEI WATCH FIT 3 y el HUAWEI WATCH GT 4, los anillos de actividad de HUAWEI permiten a los usuarios esforzarse para alcanzar su máximo potencial. Realizan un seguimiento de la actividad física diaria y ayudan a fomentar hábitos de vida saludables a través de los tres anillos de actividad de colores. Un sistema de medallas también ofrece más incentivos a los usuarios.

Ambos relojes también son compatibles con HUAWEI TruSportTM, que ofrece planes de entrenamiento personalizados basados en el índice de capacidad de carrera (RAI), que incluye ritmo, frecuencia cardíaca y más. El algoritmo de posicionamiento GNSS inteligente garantiza un seguimiento de ruta más preciso.

También están disponibles funciones integrales que incluyen la aplicación de gestión de calorías StayFit y monitoreo avanzado del sueño, todo impulsado por la última tecnología HUAWEI TruSeenTM, que cuenta con un control de signos vitales más preciso.

La tienda insignia de Huawei en Berlín se transforma en una sala de estar urbana

La tienda insignia de Huawei en Berlín se sometió a una renovación integral, mejorando la experiencia del consumidor con una exposición actualizada de productos Huawei, combinando el lenguaje del diseño de la tienda con elementos locales como el estilo Bauhaus minimalista y racional.

La tienda insignia de Huawei en Berlín se transformó en una "sala de estar de la ciudad", que albergaba eventos semanales centrados en el estilo de vida de la comunidad, incluidos el fitness y la salud.

Durante el evento, los usuarios de Berlín que completaron el desafío "Semana activa" en la aplicación HUAWEI Health pudieron visitar la tienda insignia para recoger regalos conmemorativos exclusivos y disfrutar de servicios de devolución de impuestos, espacios de relajación, carga gratuita, bebidas de cortesía, servicios de protección de pantalla para teléfonos inteligentes de todas las marcas y limpieza gratuita de teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles.

