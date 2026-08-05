El ilustrador mexicano Luis Miguel San Vicente Oliveros gana el 17.º Catálogo Iberoamérica Ilustra

Premio del 17.º Catálogo Iberoamérica Ilustra, una iniciativa impulsada por la Fundación SM y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) - FUNDACIÓN SM

El ilustrador mexicano Luis Miguel San Vicente Oliveros ha obtenido el primer premio del 17.º Catálogo Iberoamérica Ilustra, una iniciativa impulsada por la Fundación SM y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Siete ilustradores españoles figuran entre los 43 artistas seleccionados para integrar la publicación anual, considerada una de las principales plataformas de promoción de la ilustración iberoamericana.

En esta edición participaron 827 ilustradores procedentes de 20 países, lo que confirma la consolidación internacional de un certamen de referencia para el sector editorial.

(Información remitida por la empresa firmante)

El reconocimiento incluye un premio de 5.000 dólares estadounidenses, así como la oportunidad de diseñar la portada de la próxima edición del catálogo y contar con un espacio destacado en la exposición oficial que se inaugurará durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El jurado, reunido en Ciudad de México, estuvo integrado por Ana María Pavez Recart (Chile) y Lourdes Angélica Lares Espinoza (México), en representación de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), junto a Gerald José Espinoza Vergara (Venezuela), Juan Alfredo Arriagada García (México) y Paula Andrea Fernández (Argentina), en representación de Fundación SM México. Los especialistas valoraron la calidad artística, la fuerza narrativa y la originalidad de las propuestas presentadas.

Un premio para una voz propia de la ilustración latinoamericana

El jurado otorgó por unanimidad el primer premio a Luis Miguel San Vicente Oliveros por considerar que su obra posee una potente fuerza visual, personalidad y un dinamismo único en el uso del color y el movimiento. Proyecta distintas lecturas, una variedad de personajes, texturas y paisajes originales que cuentan una historia y logran un universo onírico con identidad latinoamericana.

Además del premio principal, el jurado concedió menciones especiales a María José De Telleria y Rocío Katz (Argentina), Paula Bustamante (Chile) y Nuria Pocero "Nuppita Pittman" (España), en reconocimiento a la calidad y personalidad de sus propuestas.

Siete ilustradores españoles, entre los seleccionados

España vuelve a situarse entre los países con mayor representación en el 17.º Catálogo Iberoamérica Ilustra, con siete ilustradores seleccionados. Los artistas españoles que formarán parte de la publicación son Anna Aparicio, Neus Caamaño, Andrea Carreras Espier, Pau Santiago Roda, Elena Hormiga, Carla Novillo y Nuria Pocero "Nuppita Pittman", quien además ha recibido una de las menciones especiales concedidas por el jurado.

En total, el certamen recibió 827 propuestas procedentes de 20 países iberoamericanos. Tras el proceso de evaluación, el jurado seleccionó a 43 ilustradores que integrarán la decimoséptima edición del catálogo, atendiendo a criterios como la calidad narrativa, la originalidad de las propuestas, la claridad conceptual y la solvencia técnica.

Los artistas seleccionados proceden de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Honduras, México, Perú, Portugal y Uruguay, reflejando la diversidad y riqueza de la ilustración contemporánea en el ámbito iberoamericano.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el próximo 29 de noviembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Un referente para la ilustración iberoamericana

Con más de una década de trayectoria, el Catálogo Iberoamérica Ilustra se ha consolidado como una de las principales plataformas para descubrir y dar visibilidad al talento gráfico de la región. El proyecto, impulsado conjuntamente por la Fundación SM y la FIL Guadalajara, constituye una herramienta de referencia para editoriales, agentes y profesionales del sector, al reunir cada año algunas de las propuestas más destacadas de la ilustración iberoamericana.

La 17.ª edición confirma la dimensión internacional de esta iniciativa, que continúa fortaleciendo los vínculos culturales entre los países de Iberoamérica y favoreciendo la difusión del trabajo de ilustradores emergentes y consolidados.

A través de esta iniciativa, la Fundación SM reafirma su compromiso con la promoción de la creación artística y la literatura infantil y juvenil, favoreciendo el encuentro entre ilustradores, editores y lectores de toda Iberoamérica.

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