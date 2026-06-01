Imagina, agencia de marketing digital en España, cumple 8 años consecutivos en el Top 10 de Social Media - Imagina

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 01 de junio 2026.- La agencia barcelonesa revalida por octavo año consecutivo su posición entre las diez mejores agencias de Social Media de España según Marketing4eCommerce, y añade tres galardones en los 2026 Communicator Awards — oro por Saba y plata por Caphunters y Palau Robert — consolidándose como referente del sector a nivel nacional e internacional.

Imagina, cierra la primera mitad de 2026 con un doble reconocimiento que confirma su posicionamiento como una de las agencias de marketing digital de referencia en España. La agencia, con sede en Barcelona, ha obtenido tres galardones en los 2026 Communicator Awards — uno de los certámenes de comunicación digital más prestigiosos a nivel internacional — y mantiene su posición en el Top 10 del ranking de agencias de Social Media elaborado por Marketing4eCommerce por octavo año consecutivo.

Ocho años en el top 10 de un sector tan cambiante como el marketing digital no es casualidad. Es el resultado de una metodología consistente basada en estrategia, gestión de comunidades y contenido orientado a resultados, aplicada a clientes de sectores tan distintos como infraestructuras, moda urbana o cultura institucional. El ranking de Marketing4eCommerce evalúa anualmente la calidad estratégica, la gestión de comunidades y la capacidad de generar impacto medible para los clientes, y Imagina ha figurado entre las diez mejores de España desde sus primeras ediciones.

Tres premios internacionales en categorías de Social Media

Los 2026 Communicator Awards, organizados desde Estados Unidos y reconocidos a nivel mundial en el sector de la comunicación y el marketing digital, han premiado a Imagina en tres categorías distintas con proyectos desarrollados para marcas de sectores completamente diferentes:

Oro / Excellence para Saba: proyecto "Building an Always-On Social Media Strategy for Measurable Growth". Categoría: General Social Media – Community Building & Engagement.

Plata / Distinction para Caphunters: Social Content Series – Fashion, Beauty & Lifestyle.

Plata / Distinction para Palau Robert: proyecto "Culture that Connects Through Social Media". Categoría: Social Content Series – Arts & Culture.

La diversidad de clientes premiados — desde movilidad e infraestructuras hasta moda urbana y cultura institucional — refleja la versatilidad metodológica de Imagina y su capacidad para adaptar estrategias de social media a contextos, audiencias y objetivos muy distintos. Los tres proyectos comparten una misma base de trabajo: estrategia antes que improvisación, contenido pensado para personas y comunidad como motor de crecimiento sostenible.

Detrás de estos resultados hay algo más que creatividad: un modelo de trabajo estructurado y auditado externamente. Imagina es la única agencia de social media en España con doble certificación ISO 9001 e ISO 27001, un reconocimiento que acredita tanto la calidad de sus procesos internos como la seguridad con la que gestiona la información de sus clientes. En un sector donde la improvisación sigue siendo la norma, esta doble acreditación representa un compromiso real con la profesionalización del marketing digital.

“Ocho años en el top 10 son ocho años de equipos, clientes y aprendizajes. Este reconocimiento no nos pertenece solo a nosotros como agencia, sino a todas las marcas que han confiado en Imagina para construir su presencia digital. Los premios internacionales de este año confirman que el camino tiene sentido: comunidad, estrategia y resultados reales.” Dani Casanovas, CEO de Imagina

Con sede en Barcelona, Imagina trabaja con empresas de ámbito local, nacional e internacional en servicios de Social Media, Paid Media, contenidos, creatividad y diseño web, con una cartera de clientes que abarca sectores como infraestructuras, moda, cultura, gastronomía y gran consumo.

Sobre Imagina

Imagina Digital es una agencia de marketing digital con sede en Barcelona. Especializada en Social Media, Paid Media y estrategia digital, trabaja con marcas que buscan resultados reales y construcción de comunidad sostenible en el entorno digital.

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