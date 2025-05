‘Imagine’ se funde con la Universidad Europea de Andalucía en un evento para impulsar los sueños más allá

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 19 de mayo

El espacio de artes escénicas y entretenimiento cultural de Málaga Sohrlin, codirigido por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ha acogido este sábado una representación muy especial de su evento ‘Imagine’ para la Universidad Europea. El acto, en el que cuatro antiguos alumnos han contado sus casos de éxito tras el paso por la Institución, ha sido una invitación para los asistentes a soñar sin límites y a dar el paso decisivo hacia un futuro lleno de posibilidades que empieza en la Universidad

El evento, al que asistieron más de 600 personas, contó con la presencia de representantes de la política, la sociedad y la cultura malagueña, además de futuros estudiantes de la Universidad Europea de Andalucía. A todos, en palabras del rector, Daniel Hormigo se les invitó a "no dejar de soñar y no tener miedo a equivocarse porque en la Universidad empieza un mundo lleno de posibilidades que permitirán a cada uno convertirse en lo que quiera ser".



Antes de la representación del espectáculo ‘Imagine’ de la compañía Sohrlin, los asistentes pudieron escuchar los testimonios más inspiradores de antiguos estudiantes andaluces de la Universidad Europea que, tras su paso por la Institución, forman ahora parte de la dirección de empresas líderes en sus respectivos sectores.



Entre ellos estaba Begoña Ibáñez, ingeniera en Telefónica, que destacó la importancia del enfoque práctico y el aprendizaje experiencial con el que estudió en la Universidad Europea donde "no eres uno más, estás siempre acompañado de principio a fin".



También Álvaro Roldán, periodista, al que la Universidad le "dio la llave para conocer las tripas de la televisión en la cadena líder a través de su contacto directo con sus profesores, siempre de primera línea del sector".



Por su parte, Javier Martos, responsable de marketing en Red Bull, quiso destacar la cercanía del claustro, que le guio para emprender un nuevo camino dentro de su carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.



Y para terminar, Edurne Bengoa insistió en la importancia de "atreverte a vivir tus sueños desde donde quieras", en su caso Málaga, porque "hay que dejar atrás la idea de que para triunfar tienes que irte de tu ciudad o incluso de España".



La Universidad Europea de Andalucía, una realidad

El evento ‘Imagina ir más allá’ ha sido el pistoletazo de salida para el lanzamiento de la Universidad Europea de Andalucía, que abrirá sus puertas el próximo 6 de octubre con 10 titulaciones de grado y 9 de posgrado.



Con un modelo académico diferencial, basado en el aprendizaje experiencial, e instaurado con éxito en Madrid, Valencia y Canarias, la Universidad Europea de Andalucía llega a Málaga con un campus de más de 27.000 m que acogerá tres facultades en el barrio de Teatinos.





