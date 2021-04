- iMDsoft anuncia a Dedalus como su socio de canal en Australia y Nueva Zelanda para el MetaVision Clinical Information System, la mejor suite de producto de su clase de iMDsoft

TEL AVIV, Israel, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- iMDsoft Ltd. y Dedalus se complacen al anunciar su Channel Partner Agreement, a través del cual se autoriza a Dedalus a distribuir las licencias y servicios de MetaVision, apoyando además a los clientes en Australia y Nueva Zelanda (ANZ).

Por medio de su programa Channel Partner, iMDsoft se asocia con las principales empresas de tecnología sanitaria de todo el mundo, lo que les permite implementar y respaldar las soluciones de MetaVision destinadas a cuidados intensivos, anestesia (perioperatoria) y unidades de cuidados agudos en hospitales locales dentro de sus regiones.

El programa Channel Partner permite a iMDsoft centrar su desarrollo de productos para MetaVision, al tiempo que los Channel Partners certificados brindan un servicio y soporte de primer nivel a nivel local. Con la incorporación de Dedalus, iMDsoft ya dispone de 11 socios de canal que operan a nivel mundial.

Como socio de canal de ANZ, Dedalus va a gestionar todos los negocios de MetaVision en Australia y Nueva Zelanda. iMDsoft seleccionó a Dedalus ANZ para que fuera su socio de canal gracias a su capacidad para proporcionar el nivel de servicio más elevado para productos sanitarios digitales, además de su historial demostrado como líder dentro de la gestión de soluciones clínicas y de cuidados agudos en organizaciones sanitarias públicas y privadas a gran escala.

"Nos encanta el hecho de estar asociarnos con Dedalus, un proveedor de atención médica digital líder en Australia y Nueva Zelanda. Nuestras visiones están alineadas muy de cerca, además de que estamos seguros de que, por medio de nuestro programa de socios de canal, Dedalus va a proporcionar el mejor nivel de servicio para los clientes locales. Estamos impacientes por trabajar con Dedalus para brindar nuevas soluciones avanzadas a unidades de cuidados críticos y sistemas de hospital de toda la región, mejorando la seguridad clínica, los flujos de trabajo y la eficacia para maximizarlas".

Shahar Sery, vicepresidente ejecutivo de iMDsoft

"Nos complace el hecho de ampliar nuestro negocio en el entorno de cuidados intensivos con iMDsoft, un proveedor líder demostrado que forma parte de la industria. La solución iMDsoft mejorará aún más nuestra capacidad para proporcionar un espectro integral de soluciones clínicas. Disponemos de sistemas existentes implementados en la mayoría de los entornos de atención secundaria, que va a utilizar nuestro gran equipo formado por más de 200 empleados dedicados que hemos desplegado en ANZ para proporcionar servicios de implementación y apoyo. Esto servirá para mejorar aún más nuestro viaje, apoyando la atención médica asequible y sostenible en ANZ".

Daryll Goodall, director administrativo para APAC de Dedalus

iMDsoft es un líder a nivel global en sistemas de información clínica, estando especializado en cuidados intensivos, anestesia y cuidados agudos. Cientos de hospitales y redes de salud en 24 países utilizan MetaVision, el paquete destacado de la compañía dedicado a mejorar la calidad de la atención y mejorar los resultados financieros. El programa global Channel Partners proporciona un enfoque integral en lo que respecta a los socios de distribución y su suministro del mejor software de su clase para iMDsoft. iMDsoft es una filial de propiedad total de N. Harris Computer Corporation.

MetaVision ha sido de especial importancia durante la COVID, ya que proporciona a los hospitales flexibilidad para configurar de forma sencilla el sistema de su propia gestión de cara a los flujos de trabajo de la COVID. Si desea conocer más visite https://www.imd-soft.com/

DEDALUS Fundado en Florencia en el año 1982 por medio del actual presidente, Giorgio Moretti, Dedalus Group es el proveedor líder de software de diagnóstico y salud en Europa, además de uno de los más grandes del mundo. La estructura de acciones sirve para asegurar la estabilidad y una gran capacidad financiera a través de la presencia de Ardian, la mayor empresa de inversión privada de Europa y la cuarta del mundo. A partir del año 2016, Dedalus ha impulsado su estrategia de expansión al centrarse en la creciente demanda de soluciones innovadoras e integrales de transformación clínica y de ICT. Con la adquisición de Agfa Healthcare IT, Dedalus consolidó su liderazgo como actor paneuropeo en la industria del software sanitario, con una posición de liderazgo en Hospital IT (HCIS) y Diagnostic (DIS) en Alemania, Italia y Francia. La adquisición del negocio de IT para el cuidado de la salud de DXC continúa este viaje y le proporciona a Dedalus una posición líder en el mercado en Reino Unido e Irlanda y expande aún más su presencia a nivel mundial. En la actualidad, Dedalus tiene una fuerte presencia en el norte de Europa, Austria, Suiza, España, China, Brasil, Australia, Nueva Zelanda y varias ubicaciones situadas en Latinoamérica, Oriente Medio y África, contando con presencia en más de 40 países diferentes. Gracias a su indiscutible cartera de vanguardia de soluciones líderes de nueva generación, Dedalus da cobertura a todo el espectro de necesidades de los operadores de atención médica, apoyando a más de 6.000 hospitales y 5.000 laboratorios repartidos en todo el mundo. Aprenda más en http://www.dedalus.com/anz

Si desea más información acerca del iMDsoft Channel Partner Program, contacte con Channel.partner@imd-soft.com

Si desea más información acerca de Dedalus y MetaVision en ANZ contacte con: bmaher3@dedalus.group