Imec demuestra la primera fabricación a escala de oblea de nanoporos de estado sólido usando litografía EUV

(Información remitida por la empresa firmante)

Un avance permite aplicaciones de biodetección escalables y de alta precisión en las ciencias biológicas y la atención médica.

LEUVEN, Bélgica, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ --

Imec ha logrado la primera fabricación exitosa a escala de oblea de nanoporos de estado sólido mediante litografía UVE en obleas de 300 mm. Esta innovación transforma la tecnología de nanoporos de un concepto a escala de laboratorio en una plataforma escalable para biodetección, genómica y proteómica.

Los nanoporos se consideran revolucionarios para la genómica y la proteómica, pero hasta ahora, los nanoporos de estado sólido nunca se habían producido en masa debido a la variabilidad y los desafíos de integración. El avance de Imec allana el camino para matrices de biosensores de alto rendimiento compatibles con CMOS que podrían acelerar la medicina personalizada, el diagnóstico rápido y el almacenamiento de datos moleculares.

Fabricación a escala de oblea mediante litografía UVE en obleas de 300 mm con nanoporos de hasta 10 nm, con alta uniformidad en toda la oblea. El proceso de fabricación es prometedor para lograr tamaños de poro inferiores a 5 nm, con mejoras adicionales en las técnicas de integración de procesos. La caracterización de la translocación eléctrica y biomolecular reveló una alta relación señal-ruido de 6,2.

"Imec se encuentra en una posición privilegiada para dar este salto. Podemos aplicar la litografía UVE, tradicionalmente reservada para la memoria y la lógica, a las ciencias de la vida. Al aprovechar nuestra infraestructura litográfica, hemos demostrado que los nanoporos de estado sólido se pueden fabricar a gran escala con la precisión necesaria para la detección molecular", afirmó Ashesh Ray Chaudhuri , primer autor y director de proyectos de I+D en imec. "Esto abre la puerta a conjuntos de biosensores de alto rendimiento para la atención médica y otros sectores".

Acerca de imec

Imec es un centro líder mundial en investigación e innovación en tecnologías avanzadas de semiconductores. Gracias a su infraestructura de I+D de vanguardia y a la experiencia de más de 6.500 empleados, imec impulsa la innovación en semiconductores y escalado de sistemas, inteligencia artificial, fotónica de silicio, conectividad y detección.

La investigación avanzada de Imec impulsa avances en una amplia gama de sectores, como la informática, la salud, la automoción, la energía, el infoentretenimiento, la industria, la agroalimentación y la seguridad. A través de IC-Link, imec guía a las empresas en cada etapa del proceso de desarrollo de un chip, desde el concepto inicial hasta la fabricación a gran escala, ofreciendo soluciones personalizadas diseñadas para satisfacer las necesidades más avanzadas de diseño y producción.

Imec colabora con líderes globales en toda la cadena de valor de semiconductores, así como con empresas tecnológicas, emergentes, instituciones académicas e instituciones de investigación en Flandes y en todo el mundo. Con sede en Lovaina (Bélgica), imec cuenta con centros de investigación en Bélgica, Europa y EE. UU., y con representación en tres continentes. En 2024, imec registró unos ingresos de 1.034 millones de euros. Para más información, visite www.imec-int.com.

Comunicado de prensa completo: https://www.imec-int.com/en/press/imec-demonstrates-first-wafer-scale-fabrication-solid-state-nanopores-using-euv-lithography

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2839859/imec_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/imec-demuestra-la-primera-fabricacion-a-escala-de-oblea-de-nanoporos-de-estado-solido-usando-litografia-euv-302636865.html