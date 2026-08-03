Imex Products amplía su catálogo con una grifería auxiliar de jardín diseñada para exteriores exigentes

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de agosto.- La llegada del verano impulsa el uso de zonas exteriores, jardines, terrazas y zonas de piscina como espacios de ocio y descanso. En este escenario, el equipamiento exterior adquiere un papel cada vez más relevante, con soluciones que combinan funcionalidad, durabilidad y diseño para responder a las exigencias de un uso continuado y de la exposición a las condiciones climáticas. En este marco, Imex Products amplía su propuesta para exteriores con una grifería auxiliar de jardín en acero inox. s.316 concebida para ofrecer un alto rendimiento y una estética cuidada.

Grifería auxiliar de jardín en acero inoxidable S.316 para una mayor resistencia

Serie ARCHES de POOLIMEX incorpora la opción de grifería auxiliar de jardín fabricada en acero inoxidable S.316, un material reconocido por su elevada resistencia frente a la corrosión, la humedad, el salitre y los agentes ambientales. Estas características convierten a esta solución en una alternativa especialmente indicada para jardines, terrazas, piscinas y otros espacios exteriores donde la durabilidad resulta un factor determinante.

El empleo del acero inoxidable S.316 permite conservar tanto las prestaciones técnicas como la apariencia del producto durante más tiempo, incluso en entornos especialmente exigentes. Además de su resistencia, la colección ha sido desarrollada con un diseño contemporáneo que facilita su integración en proyectos residenciales y profesionales, aportando un equilibrio entre estética y funcionalidad.

Tres acabados para adaptarse a diferentes estilos

Uno de los aspectos diferenciales de esta colección es la posibilidad de elegir entre tres acabados distintos, lo que amplía las opciones de personalización para arquitectos, interioristas, paisajistas y particulares. Esta versatilidad permite adaptar la grifería a distintos estilos decorativos y materiales presentes en el entorno exterior, logrando una integración visual coherente con el conjunto del proyecto.

Una propuesta que combina diseño y funcionalidad para el exterior

La apuesta de Imex Products por soluciones específicas para espacios exteriores responde a una tendencia creciente hacia la creación de ambientes donde el diseño y la calidad de los materiales adquieren una importancia cada vez mayor. La incorporación de elementos fabricados con materiales de altas prestaciones contribuye a prolongar su vida útil y a reducir las necesidades de mantenimiento, aspectos especialmente valorados en instalaciones expuestas de forma permanente al exterior.

La grifería auxiliar de jardín en acero inox. s.316 de la serie ARCHES ha sido concebida para responder a estas necesidades mediante una propuesta que reúne resistencia, diseño y versatilidad. Gracias a la combinación de un material extra resistente con tres opciones de acabado, la colección se adapta a diferentes proyectos sin renunciar a la calidad ni a la estética.

Con esta incorporación a su catálogo, Imex Products continúa reforzando su compromiso con el desarrollo de soluciones innovadoras para el equipamiento de baño, cocina y exteriores. La serie ARCHES representa una propuesta pensada para quienes buscan productos preparados para afrontar las condiciones propias del verano, ofreciendo un equilibrio entre diseño contemporáneo, funcionalidad y durabilidad que responde a las demandas actuales del mercado.

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