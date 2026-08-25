IMF Business School vuelve a manos de sus fundadores

Graduación de IMF Business School - IMF

(Información remitida por la empresa firmante)

Carlos Martínez y Ana Belén Arcones vuelven a dirigir la escuela que fundaron en 2001 e inician una nueva etapa dentro de EGE Group

Madrid, 25 de agosto de 2026.- IMF Business School inicia una nueva etapa de la mano de sus fundadores, Carlos Martínez y Ana Belén Arcones, que han adquirido la marca y vuelven a dirigir la escuela que crearon en 2001. IMF Business School se incorpora a EGE Group (European Global Education), el grupo educativo impulsado por ambos.

IMF Business School vuelve a estar liderada por quienes definieron su proyecto original y dirigieron su crecimiento durante más de dos décadas. Bajo la dirección de Carlos Martínez y Ana Belén Arcones, la escuela desarrolló un modelo de crecimiento e internacionalización que la convirtió en una institución de referencia en formación de posgrado y educación online, con más de 150.000 profesionales formados en más de 110 países.

Su trayectoria combina más de 25 años de experiencia en educación internacional con una labor sostenida en defensa de los derechos humanos y la acción solidaria.

"Fundamos IMF Business School a partir de una convicción: la formación solo tiene sentido cuando transforma a quien la recibe. Hoy volvemos a estar al frente con el mismo criterio de origen, pero con más experiencia y una visión educativa más amplia". C

arlos Martínez, presidente y cofundador de IMF Business School

En la decisión de volver a IMF Business School ha tenido un peso especial el compromiso con los alumnos que ya formaban parte de la escuela. La nueva dirección ha querido incorporar su acompañamiento académico a esta etapa, ofreciéndoles continuidad, información clara y atención cercana.

En esta nueva etapa, IMF Business School recupera sus acuerdos académicos en España y América Latina, entre ellos el desarrollado con la Universidad Católica de Ávila, y retoma alianzas con entidades del ámbito empresarial, como Deloitte. Cada estudiante recibirá información directa sobre su programa y dispondrá de un canal específico para resolver cualquier consulta.

"IMF nació de nuestra forma de entender la educación y forma parte de nuestra historia. Volver a estar al frente significa comprometernos personalmente con cada alumno y responder con hechos a la confianza que ha depositado en IMF".

Ana Belén Arcones, cofundadora de IMF Business School

La nueva etapa de IMF Business School se apoya en los principios que guiaron su fundación: programas conectados con la realidad profesional; un profesorado con experiencia profesional y académica en las materias que imparte —uno de los rasgos distintivos de la escuela—; acompañamiento cercano al estudiante, y una oferta académica con proyección internacional.

La incorporación a EGE Group aporta al proyecto una estructura académica, tecnológica, operativa y comercial con actividad en España y América Latina, además de experiencia en educación online e internacionalización.

El objetivo es consolidar una escuela capaz de responder a las necesidades reales de sus alumnos y preparar profesionales para desenvolverse en un entorno laboral cada vez más internacional y cambiante. El propósito se mantiene: formar personas capaces de transformar su trayectoria y, con ella, la de quienes las rodean.

Más información: https://imf-formacion.com/historia-imf/

Contacto

Nombre contacto: Adrián Gómez

Descripción contacto: Director de comunicación

Teléfono de contacto: 627 609 418