Immuta presenta plataforma de aprovisionamiento de datos para la gestión del acceso a datos mediante agentes (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Immuta presenta la primera plataforma de aprovisionamiento de datos para la gestión del acceso a datos mediante agentes

Las nuevas funcionalidades de la plataforma permiten a las empresas aprovisionar y gestionar el acceso de los agentes de IA a los datos corporativos en tiempo real, sin suplantación de identidad, privilegios permanentes ni demoras derivadas de la gestión de tickets

BOSTON, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Immuta, la empresa de aprovisionamiento de datos, presentó hoy la primera plataforma de aprovisionamiento de datos para gestionar el acceso a datos mediante agentes. El lanzamiento incluye nuevas funcionalidades de acceso a datos para agentes que permiten a las empresas aprovisionar y gestionar el acceso de agentes de IA a los datos empresariales en tiempo real. Con el acceso a datos para agentes, Immuta trata a los agentes de IA como identidades de primera clase —con sus propios atributos, intención, acceso temporal y registro de auditoría— para que puedan actuar en nombre de los usuarios sin necesidad de autenticarse como ellos, sin privilegios permanentes ni demoras derivadas de gestión de tickets.

El lanzamiento aborda un cambio fundamental en la IA empresarial: los agentes se están convirtiendo en la interfaz principal para interactuar con los datos de la empresa, y deben ser gestionados no como usuarios fantasma o cuentas de servicio genéricas, sino como actores de primera clase en el ecosistema de datos.

Los agentes de IA representan una nueva clase de consumidores de datos. Operan 24/7, generan consultas dinámicamente, se mueven continuamente entre sistemas y esperan decisiones de acceso en segundos, no en días. A medida que las organizaciones pasan de la experimentación con IA a la implementación empresarial, deben prepararse para un futuro en el que las identidades no humanas podrían superar en número a los usuarios humanos que solicitan acceso a los datos.

La mayoría de los modelos de aprovisionamiento de datos nunca se diseñaron para ese escenario. Los enfoques tradicionales se basan en roles estáticos, aprobaciones manuales y flujos de trabajo basados en tickets —a menudo gestionados a través de sistemas como ServiceNow o Jira— diseñados para solicitudes poco frecuentes y predecibles de personas. En muchas implementaciones iniciales de IA, el enfoque predeterminado ha sido permitir que el agente inicie sesión como el usuario que realiza la consulta. Esto puede ser suficiente para un proyecto piloto, pero no funciona a escala empresarial.

A escala empresarial, este modelo se desmorona rápidamente. Provoca una proliferación de cuentas, ya que cada usuario potencial de IA debe ser aprovisionado en todos los sistemas con los que un agente pueda interactuar. Aumenta el riesgo de exposición, puesto que los equipos otorgan permisos más amplios y duraderos para evitar que los agentes fallen a mitad de la tarea. Genera una inflación de derechos, especialmente cuando los agentes heredan los privilegios de usuarios poderosos cuyo acceso excede con creces lo que requiere la tarea. Además, crea un registro de auditoría confuso, ya que los registros pueden mostrar que un humano ejecutó una consulta cuando en realidad la acción la realizó un agente. En la práctica, crea una IA limitada por la intervención humana: los agentes se bloquean al toparse con barreras semánticas o de permisos, y la empresa obtiene menos valor de los sistemas que intenta escalar.

Las capacidades de acceso a datos para agentes de Immuta están diseñadas para resolver este problema en la capa de autorización. Cuando un agente necesita datos, Immuta evalúa la solicitud según políticas definidas centralmente, en función de para quién actúa el agente, qué datos se solicitan y por qué se necesitan. A continuación, Immuta proporciona acceso temporal directamente en la plataforma de datos subyacente (como Snowflake, Databricks y BigQuery), otorgando únicamente el acceso necesario para la tarea y eliminándolo automáticamente una vez finalizada.

Cómo funciona el acceso a datos para agentes de Immuta

Las capacidades de acceso a datos para agentes de Immuta extienden su modelo de aprovisionamiento de datos basado en políticas a los agentes de IA, lo que permite a las empresas gestionar identidades no humanas con la misma precisión que a los usuarios humanos y con la velocidad que exigen los flujos de trabajo gestionados por agentes.

Agentes como actores de primera clase: Immuta trata a los agentes de IA como actores de primera clase en el ecosistema de datos, con su propia identidad, atributos, intención y registro de auditoría. En lugar de operar mediante OAuth o credenciales compartidas, los agentes se rigen de forma explícita y transparente.

Immuta trata a los agentes de IA como actores de primera clase en el ecosistema de datos, con su propia identidad, atributos, intención y registro de auditoría. En lugar de operar mediante OAuth o credenciales compartidas, los agentes se rigen de forma explícita y transparente. Asignación de roles para agentes de IA: Cuando un agente de IA actúa en nombre de un usuario, Immuta genera dinámicamente un rol temporal en la plataforma de datos subyacente que refleja únicamente los permisos que el usuario está autorizado a ejercer para esa tarea específica. Esto constituye una aplicación de políticas determinista en la plataforma de datos, a diferencia de las soluciones no deterministas en la capa LLM.

Cuando un agente de IA actúa en nombre de un usuario, Immuta genera dinámicamente un rol temporal en la plataforma de datos subyacente que refleja únicamente los permisos que el usuario está autorizado a ejercer para esa tarea específica. Esto constituye una aplicación de políticas determinista en la plataforma de datos, a diferencia de las soluciones no deterministas en la capa LLM. Privilegios permanentes cero: El acceso se otorga justo a tiempo y se elimina automáticamente al completarse la tarea, lo que reduce la exposición persistente, elimina las credenciales no utilizadas y minimiza el riesgo.

El acceso se otorga justo a tiempo y se elimina automáticamente al completarse la tarea, lo que reduce la exposición persistente, elimina las credenciales no utilizadas y minimiza el riesgo. Actividad clara y auditable: Immuta registra cuándo un agente de IA accedió a los datos, para qué usuario actuó y qué datos se recuperaron, creando un registro de auditoría claro para los equipos de gobernanza, seguridad y cumplimiento.

Esto ofrece a las empresas un modelo radicalmente diferente para la era de los agentes. En lugar de fusionar al agente y al usuario en una sola identidad, Immuta les proporciona identidades separadas que trabajan conjuntamente. El agente actúa en nombre del usuario, no como el usuario. Esto reduce la proliferación de cuentas, elimina los privilegios permanentes y establece una clara responsabilidad sobre cuándo una persona accedió a los datos, cuándo un agente actuó de forma independiente y cuándo un agente actuó en nombre de un usuario.

"Los agentes de IA no son solo otro punto final de aplicación, sino un nuevo tipo de identidad en la empresa", afirmó Matthew Carroll, consejero delegado de Immuta. "Están siempre activos, se mueven a la velocidad de la máquina y necesitan acceso inmediato. Si las empresas siguen intentando aprovisionarlos mediante flujos de trabajo diseñados para humanos, o bien limitarán el rendimiento de la IA o expondrán en exceso datos confidenciales. El acceso a datos mediante agentes les permite moverse con rapidez sin renunciar a la gobernanza".

La próxima era del aprovisionamiento de datos

Este anuncio marca la siguiente fase en la evolución de Immuta: desde la separación de políticas de la plataforma, pasando por la automatización del aprovisionamiento de datos, hasta la gestión del acceso mediante agentes a la velocidad de la máquina. Dado que Immuta externaliza las políticas y las aplica directamente dentro de las plataformas de datos en la nube, extender este modelo a los agentes de IA es una evolución natural de la plataforma, no una reinvención.

¿Qué es lo siguiente?: Del acceso a la comprensión

Las capacidades de acceso a datos mediante agentes de Immuta son la base de un cambio más amplio en la forma en que se descubren, acceden y utilizan los datos. Otorgar el acceso correcto en el momento adecuado es solo el comienzo. El siguiente paso es ayudar a los agentes a comprender qué datos puede usar un usuario, cómo se definen esos datos y cómo solicitar de forma segura más acceso cuando sea necesario.

De cara al futuro, Immuta está ampliando este modelo en dos áreas clave:

Gobernanza semántica: Immuta extenderá el conocimiento del acceso a la capa semántica, brindando a los agentes visibilidad sobre qué métricas, campos y relaciones puede usar un usuario —y para qué fines— mientras que la aplicación de las políticas continúa en la plataforma de datos subyacente. Esto ayuda a los agentes a planificar mejor las consultas, evitar callejones sin salida y generar resultados más precisos.

Immuta extenderá el conocimiento del acceso a la capa semántica, brindando a los agentes visibilidad sobre qué métricas, campos y relaciones puede usar un usuario —y para qué fines— mientras que la aplicación de las políticas continúa en la plataforma de datos subyacente. Esto ayuda a los agentes a planificar mejor las consultas, evitar callejones sin salida y generar resultados más precisos. Solicitudes de acceso iniciadas por el agente (acceso en tiempo de consulta): Cuando se requieren datos adicionales para responder una pregunta, los agentes podrán solicitar acceso en nombre de los usuarios en tiempo real. Las solicitudes se pueden aprobar automáticamente mediante políticas deterministas o enviarse para revisión humana cuando se requiera supervisión adicional, lo que permite un nuevo modelo de provisión de acceso justo a tiempo y basado en preguntas.

En conjunto, estas capacidades van más allá del control de acceso para abarcar la orquestación del acceso, permitiendo a los agentes descubrir, solicitar y utilizar datos de forma segura, totalmente gobernada y auditable, a la velocidad de la máquina.

"Nos adentramos en un mundo donde las solicitudes de acceso a datos provendrán más de agentes que de personas", afirmó Steve Touw, director de tecnología de Immuta. "Esto cambia los fundamentos del aprovisionamiento. Las organizaciones que triunfen serán aquellas que puedan otorgar el acceso adecuado para la tarea correcta en el momento preciso, preservando la gobernanza, la responsabilidad y el control. Ese es el futuro que Immuta está construyendo".

A medida que los agentes de IA se integran en los flujos de trabajo de análisis, operaciones y toma de decisiones, las empresas necesitarán un nuevo modelo de aprovisionamiento diseñado tanto para identidades humanas como no humanas. Con Agentic Data Access, Immuta ofrece la base para esta nueva era y la hoja de ruta para lo que vendrá después.

Para obtener más información sobre la visión de Immuta para Agentic Data Access, visite immuta.com/agentic-data-access o lea nuestro último blog.

Acerca de ImmutaDesde 2015, Immuta ha ayudado a empresas de la lista Fortune 500 y agencias gubernamentales a aprovechar sus datos de forma más rápida y segura que nunca. Ante la creciente demanda de acceso a datos por parte de sistemas humanos y de IA, la plataforma de Immuta automatiza el acceso y la gobernanza de datos en ecosistemas complejos. Al eliminar los procesos manuales que generan retrasos en el acceso, Immuta ayuda a las empresas a proporcionar acceso seguro a una velocidad sin precedentes, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento normativo continuo. Las soluciones inteligentes de la compañía optimizan la colaboración entre usuarios, administradores y gestores de datos, lo que permite a las organizaciones escalar el uso de datos sin aumentar el riesgo. Para obtener más información, visite immuta.com.

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