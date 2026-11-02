imoo lanza la edición limitada X10 Minions, aportando diversión a la aventura de cada niño

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES y DUBLIN y BERLIN, 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- imoo, una marca global especializada en dispositivos inteligentes portátiles para niños, ha lanzado hoy el imoo Smartwatch X10 Minions Limited Edition, que combina a los entrañables personajes de los Minions con las funciones esenciales de comunicación y seguridad de la serie X10. Diseñado para añadir más diversión a las aventuras cotidianas de los niños, este reloj inteligente les ayuda a explorar el mundo mientras permanecen conectados con su familia.

Un compañero divertido para las aventuras cotidianas

Conocidos por su personalidad juguetona y su espíritu aventurero, los Minions llevan diversión y risas a la vida de los niños. La edición limitada imoo X10 Minions acerca estos queridos personajes a las muñecas de los más pequeños mediante esferas de reloj exclusivas, elementos visuales inspirados en los personajes y diseños interactivos personalizados. Su diseño exterior, fruto de una colaboración especial, junto con una caja de regalo exclusiva, lo convierten en un detalle ideal para cumpleaños, festividades y otras ocasiones especiales.

Al combinar un diseño lúdico con las funciones prácticas de un reloj inteligente, esta edición limitada acompaña a los niños mientras descubren nuevos intereses, exploran su entorno y crean recuerdos duraderos de su infancia.

Mantener a los niños conectados y protegidos

A medida que los niños se vuelven más independientes, los padres desean brindarles la libertad de explorar, manteniéndose al mismo tiempo conectados cuando sea necesario.

La edición limitada imoo X10 Minions cuenta con videollamadas de 360°, cámaras frontal y trasera, resistencia al agua de hasta 20 metros y asistencia de emergencia SOS. Las cámaras permiten a los niños capturar momentos especiales, desde instantes con amigos hasta descubrimientos al aire libre. Las videollamadas de 360° les ayudan a mantenerse en contacto con su familia y a compartir sus experiencias cotidianas. La resistencia al agua permite realizar una mayor variedad de actividades, mientras que la función SOS ofrece una forma de pedir ayuda cuando sea necesario.

Al combinar un personaje que les encanta a los niños con funciones prácticas de comunicación y seguridad, imoo busca hacer que la exploración cotidiana sea más divertida para los pequeños y brindar una mayor tranquilidad a los padres.

Hacer que cada aventura sea más divertida

Gracias a su colaboración con los Minions, imoo combina un diseño divertido con una funcionalidad práctica en un reloj inteligente pensado para los niños. A medida que los niños exploran, descubren y crecen, el X10 les ayuda a capturar momentos memorables y a mantenerse conectados con su familia, haciendo que cada aventura sea más divertida y cada recuerdo de la infancia, aún más valioso.

Acerca de imoo

imoo se especializa en dispositivos inteligentes para niños, desarrollando relojes inteligentes seguros, fiables y atractivos que fomentan la exploración y las experiencias cotidianas de los más pequeños. Con la comunicación y la seguridad como pilares fundamentales, imoo combina funciones de protección con un diseño pensado para los niños, permitiéndoles explorar con confianza y manteniendo a las familias conectadas.

Contacto para los mediosE-mail: support@imoo.com

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