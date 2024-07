El IMOU Fest comienza en julio: obtenga grandes descuentos en las mejores cámaras de seguridad

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 12 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- IMOU, una empresa líder en IoT inteligente, anunció hoy el evento de ventas IMOU Fest, que se llevará a cabo durante todo el mes de julio. Este verano, los clientes pueden disfrutar de grandes descuentos en la última línea de cámaras de seguridad de IMOU, incluidos modelos asequibles para interiores y modelos prémium para exteriores.

Disfrute del IMOU Fest y del Amazon Prime Day

Durante todo el mes de julio, puede comprar los populares productos IMOU, incluidas las cámaras de seguridad inalámbricas y las cámaras de la serie Dual del minorista Leroy Merlin. Los clientes también pueden comprar directamente en la tienda IMOU con beneficios de paquete, como almacenamiento en la nube gratuito durante 2 meses para sus modelos de cámara más populares.

Del 16 al 17 de julio, puede visitar Amazon y disfrutar de fantásticos descuentos de hasta el 48 % en algunas de las cámaras de seguridad más populares y más recientes de IMOU, incluidos los modelos para interiores y exteriores, así como los sistemas de doble cámara para áreas más grandes.

Cámaras de la serie Dual de IMOU

Las cámaras de seguridad de doble lente representan un avance significativo en la tecnología de vigilancia, ya que utilizan dos lentes para capturar los momentos desde múltiples perspectivas. Con Ranger Dual y Cruiser Dual, cada rincón de su hogar está completamente cubierto y protegido de adentro hacia afuera.

Ranger Dual y Cruiser Dual cuentan con lentes PT y fijas con algoritmos Sense AI desarrollados por IMOU para un reconocimiento preciso de personas y vehículos, distinguiendo entre personas y mascotas. La función de seguimiento inteligente garantiza un monitoreo integral.

Ranger Dual ofrece un control de seguridad completo en interiores, mientras que Cruiser Dual protege el exterior con clasificación IP66 para condiciones tormentosas y polvorientas. Las características adicionales incluyen visión de color inteligente, programación de alarmas y tonos de alarma personalizados, lo que hace que las cámaras IMOU sean la mejor opción para la seguridad del hogar personalizada.

Cámaras inalámbricas alimentadas por batería IMOU

Las cámaras de seguridad inalámbricas IMOU son la solución ideal para situaciones de seguridad al aire libre donde puede no haber una toma de corriente disponible. El nuevo modelo Cell 3C de IMOU está equipado con una batería de 5000 mAh que ofrece hasta 120 días de protección con una sola carga, y el kit Cell 3C es compatible incluso con paneles solares eficientes que ahorran más energía y proporcionan vigilancia 24/7.

Cell Go está diseñado para colocarse en cualquier lugar y en cualquier momento. Durante su próxima fiesta en el jardín, instale Cell Go para grabar la escena y capturar los recuerdos. Al ser pequeño, 100 % inalámbrico y portátil, también puede optar por instalar Cell Go en cualquier lugar de interés dentro de la casa: la sala de juegos de los niños, el garaje o cualquier lugar donde la seguridad sea una preocupación.

El kit Cell PT está diseñado para monitoreo al aire libre a largo plazo, incluye una gran batería de 15.000 mAh que puede alimentarlo hasta 280 días con una sola carga y admite un panel solar para una energía infinita. El kit Cell PT también cuenta con funcionalidad de giro e inclinación para brindar una cobertura integral de su propiedad.

Por tiempo limitado, disfrute de IMOU Fest con descuentos en cámaras de seguridad populares durante Amazon Prime Day y beneficios en paquetes a través de IMOU Store.

Acerca de IMOU

IMOU, un proveedor líder de IoT inteligente, se compromete a crear un estilo de vida más fácil, más inteligente y más seguro para los usuarios y sus familias a través de tecnología avanzada y productos inteligentes. Los 4 sistemas de productos principales de IMOU (Seguridad, Robots, Luces y Enlace) aprovechan la IA y la tecnología de la nube para ofrecer soluciones diversificadas adaptadas a diferentes escenarios de uso. IMOU se ha expandido a más de 100 países, con más de 30 millones de usuarios en todo el mundo que disfrutan de la seguridad y la conveniencia de sus soluciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2458158/IMOU.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/el-imou-fest-comienza-en-julio-obtenga-grandes-descuentos-en-las-mejores-camaras-de-seguridad-302195698.html