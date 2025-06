IMOU lanza la nueva Cell Go Full Color para un hogar más seguro

(Información remitida por la empresa firmante)

El panel solar se instala en minutos y ofrece una alternativa limpia y rentable a las cámaras tradicionales, eliminando el consumo eléctrico adicional. Una de las grandes apuestas tecnológicas de IMOU es la integración de una visión nocturna inteligente Full Color, que aprovecha la iluminación LED integrada para capturar imágenes en color, incluso en total oscuridad

Madrid, 27 de junio de 2025.- IMOU, líder en soluciones inteligentes de seguridad, anuncia la llegada a España de la Cell Go Full Color, una cámara de seguridad sin cables que funciona con batería recargable y puede conectarse a paneles solares para una autonomía prácticamente infinita. Este dispositivo representa una respuesta innovadora para quienes buscan combinar alta tecnología con eficiencia energética en el hogar, sin sacrificar privacidad, comodidad ni compromiso medioambiental.



Energía solar, autonomía extendida y sin instalación eléctrica

La Cell Go Full Color redefine la vigilancia doméstica sin cables. Con una batería integrada de 5000 mAh, permite hasta 120 días de uso continuo tras una sola carga completa. Para quienes buscan una solución completamente autónoma, la cámara puede conectarse fácilmente a paneles solares de 3W o 7W, disponibles como accesorios oficiales, que la mantienen cargada y funcionando las 24 horas del día sin necesidad de intervención humana.



El panel solar se instala en minutos y ofrece una alternativa limpia y rentable a las cámaras tradicionales, eliminando el consumo eléctrico adicional. Esta solución es ideal para residencias habituales, casas de vacaciones, jardines, granjas, caravanas, terrazas o negocios sin tomas de corriente cercanas.



Visión 2K a todo color, incluso de noche, y privacidad garantizada

Una de las grandes apuestas tecnológicas de IMOU es la integración de una visión nocturna inteligente Full Color, que aprovecha la iluminación LED integrada para capturar imágenes en color, incluso en total oscuridad. Frente a las cámaras que solo ofrecen imágenes en blanco y negro al caer la noche, Cell Go Full Color permite identificar personas, vehículos o mascotas con más detalle y precisión.



A nivel de privacidad, los usuarios pueden activar el modo escudo de privacidad digital, que apaga la transmisión de vídeo de forma remota desde la app, garantizando la desconexión total cuando así se desea. También es posible delimitar zonas de actividad específicas, configurar alarmas personalizadas y establecer horarios de vigilancia, lo que permite que la cámara se adapte completamente al estilo de vida del usuario.



Fácil de usar, resistente y lista para cualquier entorno

La Cell Go Full Color ha sido diseñada para funcionar en entornos exigentes. Su carcasa con certificación IP65 garantiza resistencia al polvo, la lluvia y temperaturas extremas, asegurando un funcionamiento fiable durante todo el año, incluso en condiciones adversas.



La instalación no podría ser más sencilla: sin cables, sin necesidad de router cercano (gracias a su conectividad Wi-Fi), y con una base magnética opcional que permite reubicarla fácilmente en distintas ubicaciones del hogar o la propiedad.



Una visión global con conciencia local

Desde sus inicios, IMOU se ha consolidado como una marca orientada a crear soluciones de seguridad accesibles, robustas y fáciles de usar para familias y pequeños negocios en todo el mundo. Con la Cell Go Full Color, no solo fortalece su catálogo de dispositivos inteligentes, sino que también da un paso claro hacia un modelo de tecnología sostenible, adaptado a los nuevos valores de consumo consciente.



"En IMOU creemos firmemente que la tecnología debe estar al servicio de la tranquilidad de las personas, pero también del planeta. La Cell Go Full Color es el ejemplo perfecto de cómo innovación y sostenibilidad pueden caminar juntas: una cámara potente, versátil, y que funciona con el sol. Es nuestra forma de aportar seguridad responsable en un mundo que exige cambios", declara George Ma, director comercial de IMOU en España.



Para obtener más información sobre IMOU y sus productos, visitar https://www.imou.com/es



Emisor: IMOU

Contacto

Nombre contacto: Alejandro G. Álvarez

Descripción contacto: Best

Teléfono de contacto: 625 512 821