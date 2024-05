IMOU, líder en videovigilancia inteligente, desembarca en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de mayo de 2024.- IMOU, marca líder en tecnología de videovigilancia inteligente, ha anunciado su llegada al mercado español con una amplia gama de productos diseñados para satisfacer las necesidades de seguridad, conectividad y domótica en el hogar.



Con un enfoque que prima la innovación y la calidad, IMOU ofrece soluciones avanzadas de cámaras de seguridad que incorporan tecnologías de vanguardia como detección de movimiento, visión nocturna, y transmisión en tiempo real a través de dispositivos móviles. Destaca en este sentido el algoritmo IMOU SENSE™, que incluye vídeo, audio y navegación, así como algoritmos de percepción. El uso de esta tecnología punta hace que los dispositivos IMOU sean de los más precisos e inteligentes del mercado, proporcionando a los usuarios una seguridad confiable y efectiva. IMOU cuenta también con su propio servicio en la nube: IMOU Cloud, una nube común con más de 20 nodos en todo el mundo y más de 40 millones de usuarios registrados.



La marca destaca por su compromiso con la facilidad de uso y la accesibilidad, permitiendo a los usuarios controlar y monitorear sus espacios desde cualquier lugar y en cualquier momento.



Entre los productos destacados del catálogo de IMOU se encuentran:



• A1 2K: Una cámara de alta resolución que ofrece imágenes nítidas y detalladas para una vigilancia óptima.



• Ranger Dual 6MP: Con capacidad para capturar imágenes de alta calidad tanto de día como de noche, esta cámara es ideal para la vigilancia en exteriores.



• Cruiser SE+ 4MP: Diseñada para brindar una cobertura amplia y una vigilancia completa, esta cámara es perfecta para monitorear grandes espacios.



• Cell Go with Solar Panel (exterior): Una solución de videovigilancia totalmente inalámbrica que funciona con energía solar, ideal para áreas exteriores donde no hay acceso a una fuente de alimentación eléctrica.



• Cell PT with Solar Panel: Una cámara de seguridad panorámica y con inclinación que también funciona con energía solar, ofreciendo flexibilidad y facilidad de instalación en entornos exteriores.



En el portfolio de IMOU también se pueden encontrar productos relacionados con la conectividad y el hogar inteligente (puertos de conectividad Wi-Fi, enchufes y luces inteligentes, sistemas interconectados de alarmas inteligentes), así como una gama de domótica destinada a la limpieza.



La expansión de IMOU al mercado español refleja su creciente presencia global y su compromiso de brindar soluciones de seguridad confiables y efectivas a clientes de todo el mundo. Con una sólida reputación por su calidad y rendimiento, IMOU busca convertirse en la elección preferida de los consumidores en España para sus necesidades de videovigilancia. Para ello, su catálogo estará disponible tanto en puntos de venta como Leroy Merlín, como en su tienda online https://www.imoulife.com/es.



"La gama de productos innovadores y La dedicación al servicio al cliente satisfará las demandas del mercado español en materia de seguridad y vigilancia. Ya colaboramos con socios locales como Leroy Merlín, y esperamos que de su mano se puede hacer que la tecnología de videovigilancia inteligente de IMOU esté ampliamente disponible en todo el país", ha declarado George Ma, Gerente de ventas de IMOU Iberia.



Para obtener más información sobre IMOU y sus productos, visitar https://www.imoulife.com/es



Sobre IMOU

IMOU, proveedor líder de soluciones y servicios inteligentes de IoT, se ha comprometido a crear un estilo de vida más fácil, inteligente y seguro para todos los usuarios y sus familias a través de tecnología avanzada y productos inteligentes.



Con los cuatro principales sistemas de productos (IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights e IMOU Link) basados en la tecnología central de IA y la tecnología en la nube, IMOU proporciona soluciones diversificadas según los diferentes escenarios de uso, creando una experiencia más práctica y eficiente para los usuarios de productos inteligentes.



Los productos de IMOU han llegado a más de 100 países, y más de 30 millones de usuarios de todo el mundo han disfrutado de la seguridad y la comodidad que ofrece IMOU. Más información en www.imoulife.com.







