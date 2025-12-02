IMOU presenta IMOU Cruiser Triple 11 MP: protección total 24/7 para el hogar

IMOU Cruiser Triple - IMOU

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cruiser Triple 11MP es una demostración de cómo IMOU combina innovación tecnológica y vigilancia avanzada para ofrecer seguridad total las 24 horas del día. La cámara detecta movimientos sospechosos y activa automáticamente luces de aviso y sirena para disuadir intrusos antes de que se produzca un incidente

IMOU, líder en soluciones inteligentes para el hogar, presenta su cámara exterior Cruiser Triple 11 MP, diseñada para acompañar el ritmo del día a día y ofrecer protección continua día y noche. Esta innovadora cámara incorpora tres lentes para brindar una cobertura total, sin sacrificar el diseño ni la facilidad de uso.



El dispositivo brinda la seguridad de volver a casa sabiendo que cada rincón del jardín, terraza o entrada está bajo vigilancia. Gracias a sus dos lentes fijas de 3 MP y una lente motorizada de 5 MP con rotación horizontal de hasta 355° e inclinación vertical de 90°, la Cruiser Triple permite monitorizar zonas amplias sin dejar puntos ciegos. Esta característica es especialmente útil para familias, ya que pueden recibir alertas si un niño cruza una zona específica o si una mascota se acerca al perímetro de la casa.



No todas las conexiones a Internet son iguales, por eso esta cámara ofrece conectividad Wi-Fi 6, ideal para redes domésticas modernas, y también incluye un puerto Ethernet de 100 Mb/s para quienes prefieren una conexión cableada más estable. De esta manera, incluso en momentos de alta demanda, la transmisión de vídeo sucede sin interrupciones.



Seguridad avanzada que se adapta a cualquier escenario

Cuando cae la noche, la Cruiser Triple se adapta perfectamente a la oscuridad. Su sistema de visión nocturna con cuatro modos distintos, entre ellos el modo "Smart Color", permite mostrar imágenes a color con poca luz gracias a un foco integrado con alcance de hasta 30 metros. Esto proporciona una imagen clara y detallada, perfecta para supervisar zonas exteriores cuando la visibilidad escasea.



Más allá de grabar, esta cámara también disuade. Si detecta movimiento, activa automáticamente luces de advertencia en rojo y azul, pone en marcha un foco y suena una sirena. Esta combinación sirve como primer escudo disuasorio, ideal para evitar incidentes antes de que se conviertan en un problema real.



En un mundo cada vez más conectado, la Cruiser Triple no se queda atrás: es compatible con la plataforma AIgo Play de IMOU, lo que permite descargar distintos algoritmos según el escenario. Por ejemplo, puedes habilitar detección de personas, vehículos o definir zonas de intrusión. Además, gracias al autotracking, la lente motorizada puede seguir automáticamente un objetivo en movimiento, lo que maximiza la eficiencia de la vigilancia.



Para grabar, la cámara cuenta con dos ranuras para tarjetas micro-SD, cada una compatible con hasta 512 GB. Además, su modo Always-On Record (AOR) optimiza el uso del almacenamiento, permitiendo grabaciones continuas de forma eficiente.



Pensada para el hogar moderno y para cualquier estilo de vida

La Cruiser Triple está creada para integrarse en la rutina diaria. Su micrófono y altavoz permiten una comunicación bidireccional en tiempo real, ideal para hablar con mensajeros, visitantes o incluso disuadir a desconocidos, estés donde estés. Todo ello se gestiona fácilmente desde la app IMOU Life, desde la que puedes recibir alertas inteligentes, reproducir grabaciones o personalizar zonas de vigilancia.



Además, su estructura robusta con certificación IP66 garantiza resistencia frente al agua, el polvo y condiciones climáticas adversas, lo que la convierte en una solución fiable para exteriores y para quienes viven en climas exigentes.



Es ideal para familias con niños o mascotas, para quienes teletrabajan y desean mantener segura la entrada del hogar, así como para propietarios de segundas residencias que necesitan un monitoreo confiable desde cualquier lugar.



Con este producto, IMOU subraya la protección integral como uno de los valores clave en el diseño de sus soluciones inteligentes. La Cruiser Triple 11 MP ejemplifica cómo la marca combina innovación tecnológica y seguridad avanzada para ofrecer tranquilidad continua en el hogar.



Cruiser Triple 11 MP está disponible a través de distribuidores autorizados y en la tienda online oficial de IMOU. Para más información sobre este dispositivo y otras soluciones inteligentes de IMOU, visitar www.imou.com/es.



Sobre IMOU

IMOU, proveedor líder de soluciones y servicios inteligentes de IoT, se ha comprometido a crear un estilo de vida más fácil, inteligente y seguro para todos los usuarios y sus familias a través de tecnología avanzada y productos inteligentes.



Con los cuatro principales sistemas de productos (IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights e IMOU Link) basados en la tecnología central de IA y la tecnología en la nube, IMOU proporciona soluciones diversificadas según los diferentes escenarios de uso, creando una experiencia más práctica y eficiente para los usuarios de productos inteligentes.



Los productos de IMOU han llegado a más de 100 países, y más de 30 millones de usuarios de todo el mundo han disfrutado de la seguridad y la comodidad que ofrece IMOU.

Contacto

Emisor: IMOU

Nombre contacto: Alba Martínez García

Descripción contacto: Best

Teléfono de contacto: 915 211 134