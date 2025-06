IMOU presenta la Ranger Dual 6MP

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de junio de 2025.- En un mundo donde la tranquilidad del hogar es más valiosa que nunca, IMOU, líder en soluciones inteligentes de seguridad, presenta en España su nuevo producto: la Ranger Dual 6MP. Esta cámara de vigilancia inteligente, además de proporcionar bienestar general del entorno doméstico, protege con precisión y sensibilidad a niños y mascotas.



El dispositivo no solo redefine los estándares de videovigilancia, sino que introduce una experiencia de supervisión emocionalmente conectada, que atiende tanto a las exigencias técnicas como a las necesidades emocionales de las familias contemporáneas. Equipado con un sistema de doble lente de 3MP, el dispositivo ofrece una visión panorámica en alta resolución, capaz de cubrir simultáneamente varios espacios del hogar sin comprometer detalle ni nitidez.



Para aquellos clientes que requieren una mayor resolución de imagen, IMOU también dispone localmente del modelo Ranger Dual 10MP, equipado con dos sensores de 5MP (5MP + 5MP), lo que permite ofrecer una alternativa adicional y adaptada a las necesidades específicas del mercado local.



Visión dual para un control absoluto

La cámara Ranger Dual 6MP incorpora un revolucionario sistema de vigilancia dual que permite observar diferentes estancias a la vez. Ya sea controlando el sueño de un bebé en su cuna mientras se monitoriza la sala de juegos o supervisando los movimientos de una mascota curiosa, este dispositivo responde con eficacia y delicadeza.



Gracias a la tecnología de visión nocturna inteligente, la cámara garantiza imágenes nítidas incluso en total oscuridad, adaptándose dinámicamente con modos infrarrojo y en color. Todo ello se complementa con la potencia del sistema IMOU SENSE, un algoritmo de inteligencia artificial que no solo detecta movimientos y sonidos inusuales, sino que distingue entre personas, animales y objetos, minimizando las falsas alarmas y generando alertas realmente útiles.



Comunicación en tiempo real y detección emocional

Uno de los aspectos más valorados de la Ranger Dual 6MP es su capacidad de establecer un vínculo bidireccional entre el usuario y el hogar. Gracias al audio en dos direcciones, es posible hablar con los más pequeños cuando están jugando en otra habitación o calmar a una mascota que se ha quedado sola en casa a través de la app IMOU Life.



La cámara no se limita a vigilar; escucha, responde y se convierte en una extensión sensible del cuidado parental. El sistema de detección de llanto o ruidos agudos permite, por ejemplo, intervenir a tiempo si un niño despierta de forma repentina o si una mascota se siente incómoda.



Seguridad accesible con diseño funcional

IMOU no descuida el aspecto estético y ergonómico. La Ranger Dual 6MP ha sido diseñada para integrarse de forma armoniosa en cualquier espacio del hogar, con una instalación sencilla que no requiere conocimientos técnicos avanzados. A ello se suma una gestión de almacenamiento flexible, compatible con tarjeta microSD, almacenamiento en la nube y grabación en NVR.



"La seguridad inteligente del hogar no debe limitarse a prevenir incidentes; debe ofrecer una experiencia de protección emocional, accesible, eficaz y sensible. Con Ranger Dual 6MP damos un paso más allá en esta visión: una tecnología al servicio del cuidado diario de nuestros hijos y nuestras mascotas, sin importar desde dónde se acceda al hogar", ha destacado George Ma, director comercial de IMOU en España.



Para obtener más información sobre IMOU y sus productos, se puede visitar https://www.imou.com/es



