Impacto inmediato y eficacia: así se ha convertido CTV en la puerta de entrada al consumidor según EXTE

Madrid, 29 de octubre de 2025.-

La Home Screen se convierte en un espacio estratégico para conectar con el espectador a través de formatos interactivos. Cada impacto alcanza a varios usuarios al mismo tiempo, maximizando el alcance y la eficacia de la campaña en el hogar y optimizando el coste por impacto

Con la temporada alta de compras a la vuelta de la esquina, captar la atención se convierte en la prioridad de los anunciantes. En un mercado fragmentado, la apuesta pasa por canales y formatos nuevos, más interactivos y creativos, capaces de acompañar a audiencias con hábitos de consumo en constante evolución.



Según el Estudio de TV Conectada 2025 de IAB Spain, el 95% de los internautas de 16 a 75 años utiliza CTV, lo que se traduce en 33,9 millones de personas. Este entorno abre oportunidades para construir imagen de marca, elevar la eficacia creativa y mejorar el retorno de la inversión. Además, la Home Screen de las Smart TVs se convierte en la puerta de entrada ante toda la fragmentación de contenidos que hoy en día maneja cada usuario.



En este contexto, EXTE, el punto de encuentro entre tecnología, creatividad y medios, analiza las ventajas de la publicidad en la Home Screen de las Smart Tvs.



1. Impactar en el momento de elección: presencia cuando el usuario decide qué ver

La Home Screen coincide con uno de los momentos más valiosos para los usuarios: al encender su televisor y antes de decidir qué contenido va a consumir, accede al menú de inicio por donde vuelve a pasar cada vez que quiere acceder a una plataforma diferente. Estar presente en este instante, aporta un impacto en el momento de máxima atención e interacción del usuario con su televisor, permitiendo además la probabilidad de interactuar con la marca, ya sea explorando contenido adicional, accediendo a un vídeo o participando en experiencias interactivas directamente desde la pantalla principal del televisor.



2. Evocación publicitaria superior y formatos nativos del entorno TV

Estar presentes desde el arranque de la experiencia en el dispositivo favorece formatos publicitarios nativos, integrados en el entorno y visualmente muy atractivos y notorios, ideales para captar la atención en pantalla grande. Cada vez más anunciantes, de sectores como retail, automoción, turismo, servicios financieros, entre otros, están explorando campañas interactivas que permiten al espectador "hacer clic" desde la propia Home Screen para acceder a contenido adicional, promociones o experiencias de marca.



3. Cobertura que cuenta: personas, hogares y momentos compartidos

La CTV se disfruta a menudo en compañía, y la Home Screen aparece en el televisor principal del hogar, donde suele haber más de un espectador. Para los anunciantes se traduce en más alcance útil por impresión.



"Que la marca esté presente en la Home Screen de una Smart Tv convierte la atención en acción. A través de una segmentación profunda y basada en el consumo real de ese hogar, un alto alcance, una optimización de la frecuencia y la posibilidad de interacción, la Home Screen se convierte en la mejor apuesta ante la dificultad para captar la atención y la gran fragmentación de contenidos y plataformas que actualmente ofrece la Smart Tv", afirma Silvia Fernández, Head of Platforms & CTV de EXTE.







