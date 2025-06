Del impacto a la solución: abordando casos graves de accidentes de tráfico de forma integral

(Información remitida por la empresa firmante)

Criterio, rapidez y acompañamiento: claves para una defensa efectiva en siniestros de alta gravedad, así trabaja Calculatuindemnización.es con grandes lesionados

Madrid, 11 de junio de 2025.- Cuando un accidente grave irrumpe en la vida de una familia, nada vuelve a ser igual. Más allá del daño físico, aparece el caos, la incertidumbre y una soledad legal y emocional que pocas veces se visibiliza. En ese contexto, Calculatuindemnizacion.es ha desarrollado un servicio específico para grandes lesionados que no solo pone el foco en la reclamación, sino también en la reconstrucción vital de quienes lo han perdido todo en segundos.

Alejados de los tópicos sobre la “abogacía online”, el equipo combina tecnología, experiencia y especialización. Con miles de expedientes gestionados y un enfoque profundamente humano, apuestan por resolver con rigor, pero también con sensibilidad, todo lo que el sistema no alcanza a cubrir por sí solo.

Esta entrevista a Víctor Climent, CEO de Calculatuindemnizacion.es, recoge su visión, su método y, sobre todo, su compromiso con las personas.

¿Cómo y por qué nace el servicio específico de grandes lesionados?

Llevamos años reclamando a diario frente a aseguradoras y nos hemos convertido en especialistas en lesiones graves porque la realidad nos ha llevado ahí. Cuando ves cómo queda una familia tras un accidente grave, no puedes limitarte a rellenar papeles: necesitas dar un paso más.

Y sí, nos llamamos Calculatuindemnización.es y somos un canal online, pero que no engañe el nombre. Detrás hay un equipo jurídico con muchísima experiencia, médicos, peritos, psicólogos y profesionales que trabajan a diario en casos complejos. Lo digital no es una barrera, es una herramienta para llegar antes, para estar más disponibles.

¿Qué tipo de situaciones suelen afrontar y cómo se estructuran los primeros pasos tras el accidente?

Nos encontramos con familias completamente desbordadas. En esos primeros momentos, es clave no estar solo. Por eso, nos activamos desde el minuto uno.

Coordinamos el acompañamiento médico-legal de urgencia, hablamos con los familiares, revisamos los partes médicos iniciales, empezamos a preparar la estrategia pericial y legal, y nos ponemos entre la familia y la aseguradora para que no se cometa ningún error que condicione el futuro del lesionado. Sabemos que las decisiones que se toman en las primeras 48-72 horas pueden marcar el resultado de todo el proceso.

El enfoque que ofrecéis no se limita al aspecto legal. ¿Qué valor aporta el acompañamiento médico, psicológico y técnico en estos casos?

No puedes defender bien a alguien si no entiendes todo lo que le está pasando. Una lesión grave también afecta al equilibrio emocional, al entorno familiar, al trabajo, a la vivienda, a los ingresos... Nuestro trabajo legal se apoya en un acompañamiento médico, psicológico, técnico y social que es tan importante como la propia reclamación. Porque si no se consigue que esa persona recupere algo parecido a su vida anterior —o construya una nueva posible— la indemnización, por alta que sea, se queda corta.

Coordinamos informes periciales médicos desde el principio, planteamos terapias de recuperación funcional, trabajamos con psicólogos, ayudamos a adaptar el hogar o a pensar en un nuevo futuro profesional si hace falta. Esa visión global garantiza una indemnización justa. Lo importante es que la persona pueda volver a vivir con dignidad.

En los expedientes que gestionáis, ¿qué tipo de historias humanas han dejado huella en el equipo jurídico?

Todas. Pero si tengo que destacar una, diría la de una madre que perdió la movilidad tras un siniestro, y aun así luchó por seguir criando a sus hijos. No queríamos solo una indemnización: queríamos que volviera a ser madre, mujer, persona. Hoy tiene una casa adaptada, un proyecto laboral y una nueva vida. Eso es justicia.

¿Qué reivindicaciones consideráis aún pendientes por parte de las aseguradoras o del marco legislativo actual en materia de indemnización a grandes lesionados?

Aunque se han dado pasos, todavía hay mucho por mejorar. Las tablas intentan ser objetivas, pero en muchos casos se quedan cortas. Y frente a eso, seguimos viendo aseguradoras que priorizan el criterio técnico-económico.

Nosotros apostamos por una vía más humana y eficiente: evitar procesos largos, desgastantes y judicializados. De hecho, uno de nuestros mayores hitos ha sido precisamente lograr la máxima indemnización en vía extrajudicial —sin pasar por juicio— para una persona con lesiones gravísimas.

Ese es el camino que defendemos: resolver bien, sin dilaciones, y poniendo a la persona en el centro. Porque cuando se hace el trabajo con rigor y sensibilidad desde el primer momento, es posible llegar a acuerdos justos sin añadir más sufrimiento al proceso

¿Cómo se articula la colaboración con médicos, peritos, psicólogos y otros profesionales para garantizar un tratamiento integral?

Tenemos una red de aliados: médicos rehabilitadores, neuropsicólogos, arquitectos de accesibilidad, terapeutas ocupacionales... No somos un despacho que deriva: somos un equipo que integra. Todos trabajamos con un objetivo: devolver autonomía y dignidad.

¿Existen proyectos solidarios, colaboraciones con instituciones públicas o entidades del tercer sector que refuercen vuestra labor?

Sí, estamos implicados con distintas iniciativas y entornos que trabajan con personas en situaciones de alta vulnerabilidad tras un accidente. Colaboramos en lo que podemos, ya sea ofreciendo orientación, participando en acciones de sensibilización o simplemente estando disponibles cuando se nos necesita.

¿Qué diferencia a Calculatuindemnización.es de otros despachos cuando se trata de afrontar casos con este nivel de gravedad y sensibilidad?

Somos un equipo jurídico especializado que nació en lo digital, pero con la exigencia técnica de los mejores despachos tradicionales. No hacemos volumen ni fórmulas genéricas: reclamamos cada día frente a aseguradoras, con foco real en grandes lesionados.

Nuestra estructura nos permite actuar desde el primer minuto, sin esperas ni barreras geográficas. Mientras otros aún están montando el expediente, nosotros ya estamos con la familia, activando informes y blindando la indemnización. No llegamos tarde. Llegamos primero, y lo hacemos con experiencia, rigor y compromiso humano. Esa es nuestra diferencia

¿Qué mensaje trasladaríais a las familias que están atravesando una situación así y no saben a quién acudir?

Lo primero: calma. Sabemos que el momento es durísimo, que todo parece confuso y que nadie os ha explicado bien qué hacer. Pero no estáis solos. Hemos acompañado a muchas familias en situaciones como esta, y sabemos lo que hay que hacer en cada paso.

Nuestro consejo es claro: no toméis decisiones precipitadas, no firméis nada sin entenderlo y no os dejéis llevar por la prisa o la presión. Estamos aquí para ayudaros, con criterio, con experiencia y con una implicación real. Todo se puede ordenar. Todo se puede reclamar. Y lo más importante: hay salida.

Detrás de cada caso, hay una vida. Una familia que necesita orden, un cuerpo que necesita tiempo y una mente que necesita sostén. En Calculatuindemnización.es lo tienen claro: la indemnización es solo una parte del proceso. Lo verdaderamente importante es acompañar, proteger y devolver posibilidades.

Con un modelo ágil, especializado y transversal, demuestran que otra forma de ejercer el derecho es posible. Una que no se limita al expediente, sino que se mete de lleno en la vida real de las personas.

Contacto

Emisor: calculatuindemnizacion.es

Contacto: Gabinete Periodístico

Email de contacto: comunicados@prensaymedios.com