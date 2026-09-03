Implantes mínimamente invasivos; la innovación que llega a Málaga - Centro Médico y Dental Javaloyes

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 3 de septiembre de 2026.- En un sector donde la innovación y el bienestar del paciente van de la mano, Centro Médico y Dental Javaloyes continúa posicionándose como referencia en odontología de precisión. Tras más de dos décadas de experiencia, el centro malagueño ha incorporado una tecnología transformadora en implantología: los implantes dentales mínimamente invasivos, un avance que cambia radicalmente la experiencia del paciente durante y después del tratamiento.

"En implantología, nuestro principio es claro: cuanto menos toquemos, cuanto menos curemos, mejor para el paciente. Pero cuando tenemos que intervenir, elegimos siempre las técnicas menos invasivas utilizando las últimas herramientas disponibles en el mercado," explica el Dr. Miguel García Javaloyes, director clínico del centro.

A diferencia de los implantes convencionales que requieren procedimientos quirúrgicos más extensos, los implantes mínimamente invasivos representan un cambio de paradigma en la disciplina. Esta técnica reduce significativamente el tiempo quirúrgico, minimiza el trauma tisular y permite que los pacientes experimenten una recuperación mucho más rápida. El menor volumen de intervención no sólo se traduce en menos inflamación post-operatoria, sino que los pacientes pueden reincorporarse a su rutina diaria en cuestión de días.

El equipo utiliza materiales biocompatibles de última generación y software informático de precisión para planificar cada implante. "El objetivo es que la recuperación sea lo más cómoda posible. Utilizamos tecnología de precisión para minimizar la invasividad. Los pacientes se sorprenden de lo rápido que se sienten bien," comenta el Dr. García Javaloyes.

Más allá de ofrecer tratamientos complejos, la clínica apuesta por un modelo de atención basado en la prevención antes que la curación. Esta filosofía significa que el equipo se enfoca en educación y mantenimiento para evitar que los pacientes lleguen a necesitar intervenciones invasivas en primer lugar. El especialista advierte que muchas personas desconocen la conexión directa entre la salud dental y la salud general. "Una infección dental puede relacionarse con endocarditis, problemas digestivos o incluso dolor de espalda. Por eso la prevención es crucial," explica el director clínico.

El catálogo de soluciones dentales es amplio y responde a diferentes necesidades. La ortodoncia invisible, diseñada por software y compuesta por alineadores transparentes removibles, permite a los pacientes conocer desde el primer día el tiempo exacto del tratamiento. Las carillas estéticas, que el Dr. García Javaloyes considera el tratamiento estrella, ofrecen la posibilidad de recuperar la sonrisa deseada de manera permanente y con mínima invasividad. Junto a estos se destacan los blanqueamientos dentales y toda una gama de servicios de estética dental integral, desde la alineación hasta la forma y color del diente.

La odontología moderna ha evolucionado radicalmente en los últimos años y las técnicas mínimamente invasivas ya no representan una tendencia pasajera, sino el futuro de la disciplina. Este centro personaliza esta evolución, priorizando la experiencia y el bienestar del paciente por encima de procedimientos invasivos innecesarios. "Estamos en un punto de inflexión donde la tecnología nos permite ser más precisos, más rápidos y más seguros. Y eso se traduce en mejor experiencia para el paciente," afirma el Dr. García Javaloyes.

Centro Médico y Dental Javaloyes se ubica en la Calle Olmos, 43, Centro Comercial Next Shopping, 29018 Málaga. Para consultas y más información, los interesados pueden contactar a través del teléfono, por correo electrónico a centrojavaloyes@gmail.com o a través de WhatsApp disponible en centrojavaloyes.com.

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