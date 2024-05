(Información remitida por la empresa firmante)

Implementación del Parque Industrial Inteligente de Geekvape en Zhuhai: un nuevo estándar en manufactura inteligente

España, 17 de mayo de 2024.- El 10 de mayo, la gran inauguración del Parque Industrial Inteligente de Geekvape marcó un salto transformador en el ámbito de la fabricación inteligente. Ubicado en el distrito de alta tecnología de Zhuhai, este amplio parque abarca 220.000 metros cuadrados. El inicio del parque industrial no solo inaugura una nueva era en la capacidad de fabricación, sino que también significa una transición importante hacia el desarrollo sostenible dentro del sector, estableciendo nuevos estándares de eficiencia y responsabilidad ecológica.



La ceremonia de apertura contó con la presencia de distinguidos funcionarios municipales de Zhuhai, líderes del distrito de alta tecnología y altos ejecutivos de Geekvape, subrayando la importancia del nuevo parque para los interesados locales e industriales. El compromiso de Geekvape de generar más de mil oportunidades de empleo para la población local representa un estímulo económico significativo para la zona de Zhuhai.



China se ha consolidado como un actor destacado en el mercado mundial de vaporización electrónica, gracias a sus amplias capacidades de fabricación y su cadena de suministro resiliente. Sin embargo, la industria se enfrenta a desafíos como la necesidad de un rápido progreso tecnológico, una mayor consolidación del sector y colaboraciones internacionales más robustas. El Parque Industrial Geekvape ha sido diseñado específicamente para abordar estas preocupaciones, estableciéndose como un paradigma líder en la fabricación inteligente.



Este establecimiento transforma las configuraciones de fabricación convencionales mediante la integración fluida de viviendas, oficinas y áreas de producción en un complejo industrial unificado. Este novedoso concepto arquitectónico facilita una integración integral de producción, educación, investigación, vida y administración, todo desde una sola ubicación. Este esfuerzo representa la primera implementación de un marco integrado que comprende tecnologías inteligentes, ecológicas y lean.



Gracias a su diseño innovador y su compromiso con la sostenibilidad ambiental, el parque ha sido galardonado con la certificación Platinum LEED v4 ID+C: Interiores Comerciales. Este prestigioso reconocimiento establece un nuevo estándar no solo dentro de la región de Zhuhai, sino también en toda China y el mundo, con respecto a parques industriales desarrollados de forma autónoma en la industria. Como organización que evalúa métricas críticas de sostenibilidad, incluida la calidad ambiental interior y la eficiencia energética, el compromiso del parque con la gestión ambiental y la metodología centrada en el ser humano se ejemplifica con la certificación LEED.



Importancia estratégica para Geekvape

El Parque Industrial Inteligente sirve como algo más que un mero centro de fabricación para Geekvape; funciona como un elemento estratégico crucial que refuerza la posición de la empresa en la industria. Geekvape, fundada en 2015, ha superado numerosos obstáculos para establecerse como líder en la industria de los cigarrillos electrónicos. La trayectoria de crecimiento de la empresa se caracteriza por un aprendizaje y una evolución constantes, impulsados por colaboraciones con empresas de primer nivel. Estas asociaciones han catalizado tanto los avances tecnológicos como los éxitos comerciales, al tiempo que profundizan el compromiso de Geekvape con valores duraderos y la generación sostenida de valor para socios industriales y empleados.



Iniciado en 2021, el desarrollo del Parque Industrial Inteligente representa un esfuerzo estratégico para refinar la huella ecológica de Geekvape. A lo largo de la historia, el establecimiento de tales parques ha jugado un papel fundamental en el fortalecimiento de la ventaja competitiva básica de una empresa, ampliando su ámbito de operaciones comerciales, aumentando la prominencia de su marca, consolidando su control sobre el mercado y estimulando el crecimiento económico local.



Las amplias instalaciones del parque incluyen unidades de fabricación de última generación, plataformas de lanzamiento, un museo, centros de investigación y desarrollo, laboratorios certificados por CNAS, centros de capacitación de empoderamiento, centros de innovación de materiales y viviendas para empleados. Esta infraestructura integral no solo fomenta un clúster industrial que mejora la competitividad central, sino que también respalda economías de escala, el intercambio de tecnología y la innovación colaborativa. Estos elementos trabajan colectivamente para aumentar la eficiencia de la producción, reducir costos y fortalecer la competitividad en el mercado.



Un catalizador para la cooperación en toda la industria

Allen destacó el compromiso de Geekvape con la creación de un ecosistema industrial colaborativo impulsado por la tecnología. La empresa reconoce la importancia de una cadena industrial fuerte para mantenerse competitiva en el dinámico panorama del mercado. Esto implica no solo reunir un clúster de empresas, sino también fomentar la cooperación, mejorar la agilidad de la cadena de suministro y mitigar riesgos.



En los últimos años, Geekvape ha evolucionado de ser un fabricante de marca solitaria a una entidad diversa dentro de la cadena ecológica, logrando hitos clave en la formación de asociaciones de investigación con universidades y en la iniciación de nuevas empresas en la cadena de suministro. El Parque Industrial Inteligente es una extensión estratégica de este enfoque, reforzando las colaboraciones con proveedores y socios, y fomentando un ecosistema robusto de cadena de suministro que ofrece beneficios para todos.



Más allá de la fabricación: un centro para la innovación y el crecimiento industrial

El Parque Industrial Inteligente de Geekvape cumple una doble función, actuando no solo como un centro de fabricación sino también como una incubadora de innovación, fomentando la colaboración industrial y el desarrollo inteligente de alto nivel. También sirve como una muestra clave de la iniciativa "Made in China", elevando la percepción global y la competitividad de la fabricación china.



Más allá de ser un simple establecimiento físico, el parque funciona como un centro vibrante para las cadenas de suministro a nivel regional, facilitando el intercambio de ideas, recursos y alianzas estratégicas, al tiempo que mejora el flujo de componentes. Este desarrollo representa un avance significativo en la resolución de los desafíos actuales y futuros del sector, y tiene la capacidad de generar impactos profundos tanto en la industria como en la economía regional.



