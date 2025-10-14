La importancia de la educación de 0 a 3 años: No todas las escuelas infantiles son iguales

Las Escuelas Infantiles Projardín llevan 50 años dedicados a la educación: al cuidado y desarrollo de los más pequeños y al servicio de las familias. - Escuelas Projardin

Madrid, 14 de octubre de 2025.- Desde hace más de 50 años, las escuelas Projardin se han dedicado única y exclusivamente a la educación infantil.

El espíritu de mejora y de servicio a la sociedad son dos de los valores que han conseguido que esta empresa sea considerada como uno de los grandes grupos en el sector educativo.

Projardin cuenta con seis escuelas infantiles en Madrid capital

Las últimas escuelas que han entrado a formar parte de la familia de las Escuelas infantiles Projardin han sido las situadas en la zona de Valdebebas.

Projardin Valdebebas está formada por dos escuelas innovadoras tanto en instalaciones (aula Montessori, aula de estimulación sensorial, parque de bolas, patios, etc.) como en metodología y en servicios (gabinete médico y psicológico, orientación a las familias, cocina propia, flexibilidad de horarios, etc.).

La cercanía entre ellas hace posible la especialización por edades en cada una de ellas. Valdebebas I, dedicada a los bebés, dirigida por Sonia; y Valdebebas II (Madiba), dedicada a los “más mayores” de este ciclo y dirigida por Lara.

Lara y Sonia llevan más de 20 años dedicándose a la educación y juntas forman un gran equipo de trabajo que se transmite en el día a día de su labor educativa.

Sonia cuenta, muy entusiasmada, que disfruta cada día en la escuela de bebés.

Se han adaptado las instalaciones de la escuela para estimular en los primeros meses que, como todos sabemos, son cruciales para un buen desarrollo integral de los niños/as.

Una escuela creada con gran cariño y trabajo, con una maravillosa aula de estimulación sensorial y otra aula dedicada al desarrollo psicomotor de los bebés.

Zonas amplias y acogedoras para estimular el desarrollo, con materiales específicos que fomentan la reptación, sedestación, gateo, etc. Los alumnos/as de la escuela disfrutan, se divierten y mejoran su equilibrio y su coordinación dinámica general.

Se ha dado también, especial importancia, a la creación de otro espacio acogedor para la estimulación del tacto, el gusto, el olfato, etc., con materiales específicos y adaptados a los más pequeños/as, porque en los niños/as en edades tempranas su aprendizaje es a través de los sentidos.

Lara, coordina la escuela de los “más mayores”. Escuela creada con gran ilusión, y diseñada con espacios adaptados al movimiento y al desarrollo cognitivo, sin olvidar la estimulación sensorial.

Lara explica que, hacia los 18 meses, los niños/as adquieren mucho movimiento y su desarrollo cognitivo evoluciona rápidamente. Es en esta época cuando los niños/as comienzan a querer elegir y decidir, y esta, es la razón del aula Montessori, especializada en la etapa “Comunidad Infantil”. Un aula en la que se fomenta la autonomía y la elección, y en donde se les da libertad para elegir con qué quieren aprender.

La escuela cuenta con otra zona amplia y muy acogedora, dedicada a la estimulación sensorial. La música, texturas novedosas, olores estimulantes y atractivos objetos sonoros y luminosos, no faltan en esta maravillosa escuela.

No se pude entender la escuela de Sonia sin la de Lara y, tampoco, la de Lara sin la de Sonia.

Son dos personas con una dilatada trayectoria en las escuelas Projardin, a las que les apasiona su trabajo, no dejan de aprender y de dar lo mejor de ellas mismas en su impecable trabajo en equipo y con una enorme profesionalidad.

Otro aspecto muy importante, para tener en cuenta, es el del personal educativo y personal de servicios.

Projardin presume de contar con un gran capital humano. El equipo está formado por personal especializado en esta primera etapa. Educadores/as entregados, que tratan a sus alumnos/as con mimo, ternura y, sobre todo, con mucho respeto.

Projardin también, está satisfecho de la empatía que se percibe en sus escuelas, en un entorno cálido y rico en estímulos. La alegría, la cordialidad y la cercanía, caracterizan a estas fantásticas escuelas.

En Projardin estamos orgullosos de la comunidad educativa que formamos junto a las familias, a las que necesitamos, apoyamos en la crianza, sobre todo, y damos las gracias por confiar en nosotros.

Sabemos que crecer con afecto es la única manera de conseguir un óptimo aprendizaje, de aprender a respetar al prójimo y entre todos/as, conseguir una sociedad mejor.

Sobre Projardin:

Projardin ha sido pionero como escuela infantil de calidad: somos los primeros en desarrollar un proyecto educativo propio y unos recursos educativos adecuados a estas edades tan especiales y tan desconocidas todavía.

Las Escuelas Infantiles Projardín llevan 50 años dedicados a la educación: al cuidado y desarrollo de los más pequeños y al servicio de las familias. En todos estos años ¡cuánto hemos crecido y hemos visto crecer!

Todas nuestras escuelas están autorizadas por la Comunidad de Madrid, garantizando así el cumplimiento de la normativa pública establecida (ratio por aula, medidas de seguridad, normas sanitarias, titulación y actualización de los diferentes profesionales, etc.). A su vez, esto nos permite la posibilidad de ofrecer ayudas y becas a las familias.

Las premisas de compromiso, actualización y flexibilidad nos han permitido seguir siendo el grupo de escuelas infantiles no franquiciadas con mayor experiencia y éxito del sector, sin perder nunca nuestras señas de identidad.

