Impresión 3D en el aula; cómo la tecnología acerca la educación especial - Bambu Lab (mcr-agency)

(Información remitida por la empresa firmante)

En Argentina, el 61,5% alumnos con discapacidad asisten a escuelas comunes.

Docentes y creadores utilizan recursos descargables de MakerWorld para fabricar herramientas didácticas personalizadas con impresoras Bambu Lab.

Argentina, 29 de mayo de 2026.- Bambu Lab, líder global en tecnología de impresión 3D, destaca el creciente uso de la fabricación digital como herramienta educativa. A través de historias como la de Melody y Lucas, creadores de contenido sobre impresión 3D, y su cuñada Antonella Bonomi, Licenciada en Matemáticas y formadora de futuras docentes de educación especial, la marca demuestra cómo la impresión 3D puede transformar la enseñanza y potenciar la inclusión en las aulas.

Una historia que nace desde la vocación

"La impresión 3D nos encontró a nosotros sin que la estuviéramos buscando", cuenta Melody. Lucas, su compañero, trabaja en una escuela para personas con discapacidad y el año pasado accedió a un curso de diseño e impresión 3D en la Universidad Nacional de Entre Ríos, orientado a crear piezas que favorezcan el aprendizaje de sus alumnos. "Ese fue el motor principal de esta aventura" , recuerda.

Tiempo después, dieron el paso e invirtieron en su primera Bambu Lab A1. "Podría decirse que llegamos a la impresión 3D de la mano de una causa que nos inspiró desde el primer día" , afirma Melody.

Herramientas concretas para el aprendizaje

La idea de crear recursos didácticos impresos en 3D surgió de Antonella Bonomi, cuñada de Melody, quien se desempeña como Licenciada en Matemáticas y formadora de futuros profesionales de la educación especial. Su propuesta fue clara: imprimir tablas pitagóricas como recurso educativo concreto, adaptadas en formato llavero para que los y las estudiantes pudieran llevarlas siempre consigo.

Estos modelos Antonella los encontró en MakerWorld, la plataforma global de Bambu Lab con más de 2 millones de modelos gratuitos. Algunos de los recursos que utiliza son una regla de cálculo mecánica y materiales para la enseñanza de fracciones inspirados en la metodología Montessori.

“Pasar de ver una tabla pitagórica en el pizarrón o en un papel a poder tocarla, manipularla y llevarlas con ellas cambia completamente la relación con el contenido" , explica Antonella.

Y agrega: "En el caso de los estudiantes con los que laboro, se están formando para trabajar en educación especial, el impacto es doble: por un lado, internalizan el recurso desde la experiencia propia, y por otro, empiezan a imaginar cómo podrían aplicarlo con sus futuros alumnos. La motivación y la participación aumentan cuando el aprendizaje deja de ser abstracto y se vuelve algo concreto que podés sostener con las manos" .

Según un artículo informativo de 2025, 6 de cada 10 alumnos con discapacidad (61,5%) asisten a una escuela común —lo que la estadística oficial denomina "integrados"—, mientras que los otros 4 asisten a escuelas especiales. La integración viene creciendo de manera sostenida desde principios de la década pasada. Hasta 2020, la relación era inversa: había más alumnos con discapacidad en escuelas especiales que integrados.

Más allá de las matemáticas: inclusión y creatividad

El potencial de la impresión 3D en el aula no se detiene allí. Melody y Lucas han impreso juguetes sensoriales, con y sin ruido, que son un gran apoyo para niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista), entendiendo que no todas las piezas funcionan igual para todos. También crearon herramientas para una amiga fonoaudióloga que trabaja con niños, facilitando sus terapias y haciendo su trabajo más dinámico y accesible.

Bambu Lab: tecnología al servicio de la educación

"En Bambu Lab creemos que la tecnología debe estar al alcance de quienes más la necesitan. Historias como esta inspiran a seguir desarrollando equipos accesibles que permitan a docentes y estudiantes crear herramientas personalizadas, inclusivas y transformadoras" , comentó Brandon Martínez, Director de Marketing para Latinoamérica en Bambu Lab.

Con experiencias como esta, Bambu Lab reafirma su compromiso de seguir innovando y desarrollando tecnología accesible que no solo impulse el emprendimiento y la creatividad, sino que también transforme la educación, derribe barreras y brinda nuevas herramientas a docentes, estudiantes y profesionales de la inclusión en toda Latinoamérica.

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