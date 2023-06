(Información remitida por la empresa firmante)

-Los impresionantes resultados financieros del primer trimestre de 2023 de Shanghai Electric reflejan el impulso del crecimiento empresarial con múltiples avances tecnológicos

Se ha desarrollado con éxito un motor síncrono a prueba de explosiones de conversión de frecuencia variable de velocidad ultra alta de 80 MW

Se ha entregado el primer juego de piezas forjadas de cigüeñales marinos de 920 orificios de China a China Communications Construction Group

SHANGHAI, 31 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) ha publicado recientemente los datos de ingresos del primer trimestre de 2023, que muestran un enorme aumento interanual del 2802,32%. Los impresionantes resultados van de la mano de múltiples proyectos de éxito en los que la empresa ha participado últimamente, incluida la unidad de energía nuclear nº 3 de la central nuclear de Fangchenggang, en la región autónoma de Guangxi Zhuang, en el sur de China, que recientemente se conectó a la red eléctrica. El proyecto de fabricación inteligente Shanghai Yanji implementado por Shanghai Electric también se puso en marcha con éxito en el primer trimestre, y se entregaron e izaron 40 turbinas eólicas en un proyecto de energía eólica desarrollado por Shanghai Electric en Mongolia Interior.

También en el primer trimestre, Shanghai Electric ganó un premio a la mejor práctica ESG para una empresa cotizada y el premio Forbes Best Case Award por su libro blanco 2022 Industrial Sustainability in China: Exploration and Practice, consolidando el reconocimiento institucional y del mercado a la gestión corporativa y el desarrollo sostenible de la empresa.

"Shanghai Electric ha mantenido persistentemente la innovación científica y tecnológica en el núcleo de nuestra marca, siendo la innovación la principal fuerza impulsora de nuestro desarrollo de alta calidad. Mantenemos nuestro compromiso de permanecer a la vanguardia de los objetivos globales de pico de carbono y neutralidad de carbono. Nuestra plena aplicación del desarrollo impulsado por la innovación ha acelerado la realización de la tecnología de vanguardia de propiedad exclusiva, mejorando ampliamente la competitividad de la empresa en la economía ecológica mundial", compartió Liu Ping, Presidente de Shanghai Electric, en el reciente Foro Internacional sobre el Desarrollo de la Marca China celebrado en Shanghai.

Shanghai Electric sigue promoviendo la innovación tecnológica y la transformación industrial sostenible, con la vista puesta constantemente en el desarrollo a largo plazo. Entre sus recientes logros cabe destacar:

El motor síncrono a prueba de explosiones de conversión de frecuencia ultrarrápida de 80 MW desarrollado de forma independiente por Shanghai Electric Machinery Factory de Shanghai Electric pasó con éxito la evaluación y se lanzó oficialmente, marcando el desarrollo de Shanghai Electric en compresores de gran capacidad, estableciendo un nuevo hito en el campo de accionamientos eléctricos de alta velocidad.

La ceremonia de entrega del primer juego de piezas forjadas de cigüeñal marino de 920 orificios de China se llevó a cabo recientemente en el taller de prensas de 10.000 toneladas de Shanghai Electric SHMP Casting and Forging Company. En China, las piezas forjadas de cigüeñales para grandes motores diesel marinos con un diámetro interior de 700 mm han dependido durante mucho tiempo de las importaciones y se han limitado a piezas brutas forjadas para modelos con un diámetro interior de 600 mm o menos. Con el desarrollo de barcos transoceánicos supergrandes, los motores diesel marinos supergrandes con un diámetro interior de 900 mm y más se han convertido en productos principales en el mercado, lo que significa que Shanghai Electric está bien posicionada para un crecimiento más independiente en este campo en el futuro.

El liderazgo de ACWA Power de Arabia Saudí visitó Shanghai Electric para presentar su plan de desarrollo de nuevas energías para 2030 y mantener un profundo intercambio de puntos de vista para discutir la implementación de la promoción de proyectos y la expansión de la cooperación estratégica en nuevos campos de energía como la energía del hidrógeno, energía fotovoltaica, desalinización de agua de mar y conversión de residuos en energía.

El proyecto fotovoltaico de 50MW de Shanghai Electric en Branston, Reino Unido, pasó una prueba de garantía de dos años y recibió el certificado de entrega final y la carta de garantía del contrato, lo que marca el primer proyecto fotovoltaico de ingeniería, adquisiciones y construcción completada (EPC) de Shanghai Electric que se pone en funcionamiento en el país. El certificado de entrega final es un hito importante para que Shanghai Electric continúe desarrollando el mercado de energía fotovoltaica del Reino Unido, y ha acumulado una valiosa experiencia para la implementación de nuevos proyectos EPC de energía en Europa y otros mercados de alto nivel en el futuro.

Para obtener más información sobre Shanghai Electric para sus oportunidades comerciales y rendimiento general en el primer trimestre, visite https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .

Acerca de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK:2727, SSE:601727), un proveedor global líder de soluciones de sistemas inteligentes ecológicos de grado industrial con presencia en todo el mundo, se dedica a la energía inteligente, la fabricación inteligente y la integración de la inteligencia digital. Con el enfoque en el desarrollo bajo en carbono y la transformación digital mediante la apertura de nuevos escenarios y la promoción de nuevos impulsores de crecimiento, Shanghai Electric se esforzará por ser un líder en la búsqueda de alcanzar el máximo de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060, nueva producción de equipos de energía y localización de equipos de alta gama, utilizando las oportunidades ilimitadas en un ecosistema industrial innovador junto con socios globales.

