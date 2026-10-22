Las impresoras 3D domésticas son más accesibles que nunca este Black Friday con Bambu Lab

(Información remitida por la empresa firmante)

Con los mayores descuentos del año de la marca y la primera rebaja de su historia para la X2D, la rebaja global hace que la impresión 3D de alto rendimiento sea más accesible que nunca.

AUSTIN, Texas, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- En medio de la rápida evolución de la impresión 3D de escritorio, que ha pasado de ser un pasatiempo de nicho a una tecnología doméstica convencional, Bambu Lab ha anunciado hoy su promoción global de Black Friday y Cyber Monday (BFCM) para 2026, ofreciendo sus precios de hardware más bajos del año para reducir aún más las barreras de costes y acercar la creatividad a todo el mundo.

La promoción acerca la impresión 3D de escritorio tanto a los recién llegados como a los creadores experimentados, con descuentos de hasta 450 € y hardware a partir de 179 €.

Disponible a precios promocionales desde 179 €, la A1 mini sirve como un punto de entrada ideal para los principiantes, mientras que la X2D, lanzada a principios de este año, recibe su primer descuento histórico.

Los nuevos usuarios pueden suscribirse hoy para conseguir cupones anticipados y participar en un sorteo para ganar una H2C Combo insignia.

Además de los descuentos en hardware, la oferta incluye filamentos, accesorios y kits para creadores. El evento BFCM se llevará a cabo exclusivamente a través de las tiendas en línea oficiales de Bambu Lab en dos fases:

Fase de calentamiento (Warm-Up): 22 de octubre, 09:00 UTC – 27 de octubre, 11:59 UTC

22 de octubre, 09:00 UTC – 27 de octubre, 11:59 UTC Venta oficial: 27 de octubre, 12:00 UTC – 1 de diciembre, 07:00 UTC

Acerca de Bambu Lab

Bambu Lab es una empresa de tecnología de consumo especializada en impresoras 3D de escritorio. Sus impresoras 3D de última generación ofrecen una experiencia de primera clase con múltiples funciones para una comunidad global de creadores de impresión 3D, con el objetivo de romper las barreras entre el mundo digital y el físico y llevar la creatividad a un nivel completamente nuevo. Bambu Lab vende sus impresoras 3D, filamentos y accesorios en su sitio web oficial, atendiendo a clientes en más de 30 países.Más información en https://www.bambulab.com.

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