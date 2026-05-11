Las impresoras 3D llegan al salón de casa: la Bambu Lab A1 Combo gana el Premio de los Padres 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

VARSOVIA, Polonia, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Bambu Lab celebra hoy un gran logro, tal y como se detalla en una nueva entrada del blog. Tras una rigurosa evaluación práctica de un día de duración llevada a cabo por un panel de psicólogos independientes, fisioterapeutas, periodistas especializados y padres famosos, la A1 Combo de Bambu Lab ha sido elegida como una de las mejores opciones tanto para educadores como para padres.

El premio otorgado a Bambu Lab A1 Combo ha confirmado las razones por las que las familias, los educadores y los creadores eligen Bambu Lab. Se trata de su fiabilidad, su facilidad de uso, la reproducibilidad de los resultados y, sencillamente, la capacidad de convertir las ideas creativas en algo real.

Una primicia histórica para los juguetes educativos

El Bambu Lab A1 Combo ha recibido el Premio de los Padres 2026 en la categoría de Material educativo. Organizado por Zabawkowicz, una de las principales autoridades del sector infantil en Polonia y Europa Central, el Premio de los Padres es un sello de calidad otorgado dos veces al año por un jurado compuesto por psicólogos, fisioterapeutas, periodistas especializados y padres de renombre.

La 23ª edición de este año del concurso Juguete del Año fue excepcional, ya que supuso la primera vez en la historia del concurso que una impresora 3D, la Bambu Lab A1 Combo, ganaba en la categoría de material educativo.

El jurado reconoció que la A1 Combo no es un dispositivo de un solo propósito, sino una plataforma creativa versátil. Admite proyectos de todos los niveles de complejidad, desde simples figuritas hasta modelos educativos avanzados.

Se destacó explícitamente su papel en el desarrollo de competencias preparadas para el futuro: el modelado 3D, el pensamiento lógico y la resolución de problemas, en consonancia con el enfoque STEAM. Expertos independientes, que realizaron una evaluación imparcial, llegaron a la misma conclusión a la que ya había llegado la comunidad de Bambu Lab: esta tecnología debe estar en manos de la próxima generación.

Del sótano de papá a la habitación del niño

El objetivo de participar en el concurso era llegar a los padres que habían oído hablar de la impresión 3D pero que nunca habían tenido la oportunidad de ver lo que esta tecnología podía ofrecer a sus hijos, ya fuera para los deberes, los proyectos escolares o simplemente para jugar de forma creativa durante el fin de semana.

Con la Bambu Lab A1 Combo, los niños podían experimentar directamente cómo se crea un objeto acabado —un artilugio, un modelo educativo o una pieza de un rompecabezas— a partir de una bobina de filamento. La facilidad de uso de la máquina, la inmediatez de los resultados y su capacidad para convertir el pensamiento creativo en algo que los niños pueden tener en sus manos: los expertos pudieron comprobar todo esto de primera mano.

El Premio de los Padres es un reconocimiento independiente de que la Bambu Lab A1 Combo está lista para el uso diario en casa y puede ser manejado por niños.

Durante la jornada final, el jurado y sus hijos probaron todos los productos presentados a lo largo del día.

En el evento también se presentaron la impresora Bambu Lab P2S Combo y los kits CyberBrick, que combinan la impresión 3D con la electrónica y la programación, con el apoyo del software Bambu Studio y la aplicación Bambu Handy.

Un ecosistema sólido

La participación de la impresora en el concurso fue presentada por Botland, el mayor distribuidor de Bambu Lab en Polonia y uno de los cinco principales de Europa, que también abastece al mercado checo. Botland fue fundada en el año 2010 por dos estudiantes de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Breslavia, Szymon Mońka y Bartosz Derkacz. Hoy en día, Botland es una importante empresa polaca especializada en la distribución de equipos electrónicos, minicomputadoras, robótica y componentes mecánicos, sistemas de automatización de edificios y soluciones de impresión 3D.

Este premio es una prueba más de que elegir Bambu Lab es siempre la decisión acertada. Ya sea en un estudio de diseño profesional, en el laboratorio de una escuela o en la habitación de un niño, los productos de Bambu Lab marcan la pauta. Y no se trata solo del hardware: el amplio ecosistema de Bambu garantiza que todos los usuarios, desde el niño curioso hasta el diseñador experimentado, dispongan de las herramientas necesarias para llegar más lejos. Esto incluye software intuitivo como Bambu Studio y Bambu Handy, una próspera comunidad global de creadores y acceso a una gran cantidad de modelos 3D gratuitos y descargables a través de MakerWorld.

El Premio de los Padres 2026 es un logro, pero también un paso más en el camino. Ya se han planificado más iniciativas y eventos dirigidos a las familias, porque creemos firmemente que la tecnología que transforma la educación debe ser accesible para todos.

Acerca de Bambu Lab

Bambu Lab es una empresa innovadora en tecnología de consumo dedicada a redefinir la impresión 3D de escritorio. Mediante la creación de herramientas de vanguardia como la revolucionaria serie X1, la empresa tiende un puente entre la imaginación digital y la realidad física, dotando a los creadores de todo el mundo de una velocidad y precisión sin precedentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976223/BOTLAND_BambuLab_NR_2026__a1.jpg

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