IMPT revoluciona la sostenibilidad: lanza su nueva aplicación para compensar la huella de carbono

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva app se lanzó el pasado 1 de octubre y se enfoca en generar una experiencia de compra sostenible y transparente. Con tecnología blockchain en segundo plano, la plataforma asegura seguridad sin complicar al usuario

Madrid, 9 de octubre de 2024.- IMPT.io, la innovadora plataforma con tecnología blockchain que permite a individuos y empresas compensar su huella de carbono de manera fácil y segura, presenta su nueva aplicación. Este lanzamiento representa un paso significativo en la misión de la compañía de conectar a los consumidores con un impacto ambiental positivo y está disponible para su descarga en Google Play y App Store desde el 1 de octubre.



La nueva y revolucionaria app, diseñada para simplificar la forma en que las personas pueden contribuir a la sostenibilidad a través de sus compras diarias, cuenta con algunas características clave. En primer lugar, su punto fuerte es la experiencia de compra familiar. La interfaz de la aplicación se asemeja a las plataformas de compra tradicionales, lo que permite a los usuarios realizar sus compras con marcas ecológicas sin la necesidad de familiarizarse con nuevas tecnologías. Destaca, además, el uso de los créditos de carbono como recompensas. De esta forma, cada compra realizada genera créditos de carbono que los usuarios pueden acumular, similar a un programa de lealtad convencional.



El blockchain en segundo plano, por su parte, es una medida dirigida a simplificar los procesos. La tecnología blockchain garantiza la transparencia y seguridad en la gestión de créditos de carbono, pero opera tras bambalinas para no complicar la experiencia y mantener la facilidad de uso de los usuarios. Así, pueden disfrutar de la experiencia sin preocuparse por los aspectos técnicos. Por último, los créditos de carbono tokenizados se almacenan como NFTs, lo que asegura su autenticidad y permite a los usuarios rastrear fácilmente sus contribuciones a la sostenibilidad.



En definitiva, la aplicación conecta a los usuarios con marcas ambientalmente responsables, permitiendo que cada compra tenga un impacto positivo en el medio ambiente. Así, los usuarios pueden monitorear sus créditos de carbono acumulados y visualizar cómo sus compras contribuyen a la reducción de su huella de carbono.



"Con el lanzamiento de la nueva app, estamos un paso más cerca de nuestra misión de hacer que la compensación de carbono sea accesible para todos", afirma Tashy Fernández, CMO de IMPT.io. "Creemos que cada persona puede hacer una diferencia significativa, y nos hemos comprometido a proporcionar las herramientas necesarias para que eso ocurra. IMPT no solo facilita la compra sostenible, sino que también promueve la transparencia en cada transacción".



Y es que IMPT.io se ha posicionado como líder en la industria de compensación de carbono, colaborando con más de 10.000 marcas globales que comparten el compromiso de cuidar el medio ambiente. Así, la plataforma permite a los usuarios adquirir créditos de carbono a través de compras en estas marcas, promoviendo un estilo de vida sostenible sin la necesidad de cambiar hábitos de consumo.



La compañía tiene como objetivo no solo ayudar a los usuarios a compensar su huella de carbono, sino también educarlos sobre la importancia de la sostenibilidad. A través de la aplicación, los usuarios recibirán información sobre proyectos ambientales impactantes alrededor del mundo, fomentando un sentido de comunidad y responsabilidad compartida.



Emisor: IMPT.io

Contacto

Nombre contacto: Quique Díaz Paradelo

Descripción contacto: PR.Territory

Teléfono de contacto: 649146337