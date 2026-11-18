Impulsa, la nueva propuesta de Subetucoche.es para anunciar vehículos en redes sociales - Subetucoche.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de noviembre de 2026.-

Un concesionario puede tener decenas de vehículos anunciados, pero no todos necesitan la misma inversión publicitaria. Algunos reciben consultas con regularidad, mientras que otros permanecen más tiempo en exposición. Para gestionar estas diferencias, Subetucoche.es, portal español de compraventa de coches de segunda mano, ha puesto en marcha Impulsa, un servicio que permite elegir qué vehículos promocionar en redes sociales y cuánto dinero destinar a cada campaña.

Disponible desde finales de octubre de 2026, la herramienta plantea separar la publicación habitual del stock de las acciones publicitarias puntuales. Según explica la empresa, los profesionales pueden anunciar sus vehículos en la plataforma y activar promociones cuando consideran necesario aumentar la visibilidad de uno concreto.

Campañas desde 20 euros dirigidas a compradores de cada zona

El funcionamiento comienza con la selección del vehículo. El concesionario decide qué coche quiere promocionar, establece un presupuesto desde 20 euros y configura una campaña con una duración mínima de siete días. También puede impulsar varios vehículos simultáneamente o extender la publicidad a todo su inventario.

La plataforma se encarga de crear y publicar automáticamente los anuncios en Instagram y Facebook. De esta manera, el profesional no necesita gestionar herramientas publicitarias ni contratar una agencia para preparar las campañas.

Otra característica es la segmentación geográfica. El anunciante puede dirigir la promoción a usuarios situados desde 15 kilómetros a la redonda hasta cualquier punto de España. Esta posibilidad permite adaptar el alcance al tipo de vehículo y al mercado potencial que busca cada establecimiento.

Cuando una persona pulsa sobre el anuncio, accede directamente a la ficha del coche en Subetucoche.es, donde puede consultar sus características y contactar con el vendedor. El saldo que no se consume permanece disponible para futuras campañas y, según la plataforma, no tiene fecha de caducidad.

Una fórmula para decidir dónde invertir en publicidad

El lanzamiento coincide con un retroceso del mercado español de ocasión. Según los datos sectoriales facilitados por la empresa, en octubre de 2026 se vendieron 199.399 turismos usados, un 6,5 % menos que durante el mismo mes del año anterior.

En este escenario, la rotación del inventario constituye una preocupación para los profesionales dedicados a los coches de segunda mano. Impulsa propone concentrar el gasto publicitario en aquellos vehículos cuya comercialización se quiere priorizar, sin aplicar necesariamente el mismo esfuerzo a todo el stock.

La principal diferencia reside en quién decide cuándo invertir. El concesionario selecciona el coche, el presupuesto y el ámbito geográfico de cada promoción. Con Impulsa, Subetucoche.es incorpora la publicidad en redes sociales a la gestión cotidiana del inventario de los concesionarios, sin exigirles conocimientos especializados en marketing digital.

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