Impulsando la fabricación con bajas emisiones de carbono y los compromisos globales de sostenibilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

El informe destaca la energía limpia, la innovación y el reconocimiento de los criterios ESG

ZIBO, China, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- INTCO Medical ("la Compañía"), un fabricante líder mundial de guantes desechables, ha publicado su Informe Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG) de 2025, en el que se detallan los avances en la reducción de emisiones, la adopción de energías limpias, la innovación de productos, la gestión de la calidad, el gobierno corporativo y la responsabilidad social, a medida que la empresa avanza en su estrategia de sostenibilidad a largo plazo.

El informe destaca los esfuerzos de INTCO Medical por integrar la sostenibilidad en sus operaciones a lo largo de toda la cadena de valor. En 2025, la compañía continuó mejorando la eficiencia de los recursos, ampliando el uso de energías renovables y fortaleciendo las prácticas de gobernanza, al tiempo que apoyaba la calidad del producto, el abastecimiento responsable y el desarrollo de los empleados.

Impulsando la fabricación con bajas emisiones de carbono

INTCO Medical continuó mejorando la eficiencia energética y reduciendo el impacto ambiental de sus operaciones de fabricación. En 2025, las emisiones de carbono por guante disminuyeron a 18,14 gramos de dióxido de carbono equivalente, un 11,14 % menos que el año anterior y un 32,5 % menos que la base de referencia de 2022, alcanzando antes de lo previsto el objetivo gradual de la compañía de una reducción del 25 % para 2030. Asimismo, el consumo de agua por guante disminuyó a 0,20 litros, un 6,88 % menos, cumpliendo el objetivo de la compañía para 2024.

La compañía también generó 12.537,23 MWh de electricidad renovable proveniente de energía solar y eólica. INTCO Medical tiene como objetivo alcanzar la neutralidad de carbono en sus propias operaciones para 2050.

Impulsando el crecimiento sostenible mediante la innovación

La innovación siguió siendo fundamental para la estrategia de sostenibilidad de INTCO Medical. En 2025, la compañía continuó invirtiendo en I+D, mejoras de productos y fabricación inteligente, al tiempo que impulsaba sus segmentos de negocio principales: consumibles médicos, equipos médicos de rehabilitación y fisioterapia.

La compañía siguió mejorando sus capacidades de fabricación inteligente, incluyendo líneas de producción automatizadas, control de procesos de precisión y sistemas digitales que optimizan la eficiencia de la producción, la consistencia del producto y la utilización de recursos. Mantuvo sus principales cualificaciones de acceso al mercado y certificaciones de calidad, atendiendo a clientes en más de 150 países y regiones.

Fortalecimiento de la calidad, la gobernanza y la responsabilidad de la cadena de suministro

INTCO Medical continuó mejorando sus sistemas de gestión de calidad y gobierno corporativo. La compañía se rige por estándares de gestión de calidad reconocidos internacionalmente, como ISO 13485 e ISO 9001, y perfecciona continuamente sus procesos internos para garantizar la consistencia del producto y la eficiencia operativa.

La responsabilidad en la cadena de suministro también siguió siendo una prioridad. INTCO Medical trabaja con una amplia red de proveedores e incorpora consideraciones de sostenibilidad en la evaluación y gestión de los mismos. La compañía busca construir relaciones transparentes, estables y mutuamente beneficiosas con sus proveedores, al tiempo que garantiza la entrega confiable de productos a sus clientes y operaciones responsables en toda su cadena de valor.

Inversión en personas y comunidades

El informe también destaca los esfuerzos de INTCO Medical en el desarrollo de sus empleados, la inclusión laboral y la participación comunitaria. En 2025, la empresa contaba con 12.941 empleados, de los cuales el 57,76 % eran mujeres, ocupaban el 35,00 % de los puestos directivos y el 55,56 % del Consejo de Administración. La cobertura de formación de los empleados alcanzó el 100 %, con un promedio de 31,55 horas por empleado.

Además de sus operaciones, INTCO Medical continuó apoyando iniciativas de salud pública, educación, apoyo a personas con discapacidad y asistencia médica. A finales de año, las donaciones benéficas acumuladas de la empresa superaron los 76,86 millones de RMB.

Reconocida por sus avances en materia de ESG

INTCO Medical recibió múltiples calificaciones y reconocimientos ESG en 2025, incluyendo una calificación A de Wind ESG, el distintivo "Committed" de EcoVadis por segundo año consecutivo y las certificaciones WRAP y BSCI. Los productos de la compañía también obtuvieron certificaciones de análisis del ciclo de vida (ACV) y de huella de carbono. Asimismo, fue incluida en el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global (Edición China) 2025 como una de las empresas con mayor mejora y en la lista de Líderes ESG a Seguir 2026 de Bloomberg Businessweek/Green Gold.

Estos reconocimientos destacan el continuo progreso de INTCO Medical en gobernanza ESG, fabricación responsable y desarrollo sostenible, reforzando su posición como fabricante global de productos sanitarios con compromisos ESG a largo plazo.

Informe ESG de 2025 completo disponible aquí.

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