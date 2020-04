COMUNICADO: Impulsando el Total Health Program, XCMG insta hacia un desarrollo de carrera sostenible

- Impulsando el Total Health Program, XCMG insta hacia un desarrollo de carrera sostenible en el World Day for Safety and Health at Work

XUZHOU, China, April 27, 2020 /PRNewswire/ -- XCMG(SHE:000425) ha lanzado la primera iniciativa de salud mundial, el Total Health Program (THP), como respuesta al aumento de los retos de riesgo de salud y apoyo a los empleados y socios de todo el mundo para vivir con un estilo de vida más saludable y mejorado.

https://mma.prnewswire.com/media/1159952/XCMG_Brazil_Staff_B... [https://mma.prnewswire.com/media/1159952/XCMG_Brazil_Staff_B...]

A través del eslógan "Better Health, Better Future!", el THP destaca el término de la "prevención lo primero", y busca ayudar a los empleados de XCMG a mejorar la salud, inmunidad y fortaleza física y psicológica como medida principal que se toma para construir un equipo de talento de élite. Se insta a los empleados de XCMG a establecer objetivos de cuidado de la salud individuales y a trabajar con los socios para mejorar el voluntariado auto-administrado, y se están tomando medidas detalladas en las compañías de base de fabricación y de ultramar de XCMG:

-- Hospedar nuevos clubes de gimnasio, clubes de baile y cursos de formación física; -- Llevar a cabo evaluaciones de empleados físicas y psicológicas; -- Establecer una nueva plataforma de asesoramiento psicológica, salas de asesoramiento abiertas y contratación de asesores profesionales para ayudar a los empleados; -- Promocionar una alimentación saludable: alimentos frescos con un precio más barato; -- Terminar con los residuos, incluyendo los suministros de oficina, servicios públicos y alimentos; -- Desarrollar formación y ejercicios de respuesta de emergencia y primeros auxilios.

"El THP es un proyecto sostenible a largo plazo que insta a la participación de todo el mundo, ya que ser sano es ser responsable con la familia y con la compañía. Queremos crear un entorno positivo que pueda beneficiar la salud física y psicológica de los empleados, por lo que XCMG reconoce la seguridad y salud de la vida como algo prioritario, y espera ampliar el THP a nuestros suministros, comerciantes y socios de todo el mundo", destacó Wang Min, presidente de XCMG.

XCMG Brazil insta a los empleados locales a unirse a la iniciativa del THP a su propia manera y conocer el modo de vida sano. El personal de XCMG Brazil escribió sus planes de salud personales y objetivos, como trabajar fuera más tiempo, leer más, comer mejor y descansar bien dentro del boletín "Better Health, Better Future".

El THP cuenta con la promoción online, además de sesiones de escala pequeña desarrolladas por departamentos y equipos. XCMG contará además con discursos de ponentes destacados, quiz y Q&A online para aumentar la dedicación, además de seleccionar a los embajadores para liderar varias actividades.

Desde su lanzamiento a finales de marzo, el THP ha beneficiado a más de 23.000 empleados y a varios de los socios mundiales de la compañía.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1159952/XCMG_Brazil_Staff_B... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2786713-1&h=3356660325&u...]

