Impulsar una medicina que transforme datos clínicos en evidencias con IA - BioSmartData

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de junio de 2026.-

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) acogerá, el próximo 15 de octubre, la primera edición de BSD Data Days, un encuentro promovido por BioSmartData (BSD) en colaboración con la UAM y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM), en el marco de la Cátedra UAM-BioSmartData en Inteligencia Artificial.

Bajo el lema “La medicina que aprende de cada paciente tratado”, la jornada reunirá a investigadores, profesionales sanitarios, expertos en regulación, gestores y representantes de la industria tecnológica para debatir sobre uno de los grandes retos de la transformación digital de la salud: convertir los datos generados en la práctica clínica diaria en conocimiento accionable que permita mejorar la toma de decisiones, evaluar resultados en condiciones reales y acelerar la incorporación de innovaciones con impacto demostrado.

La celebración de BSD Data Days llega en un momento clave para el sector sanitario.

Aunque la inteligencia artificial está revolucionando la investigación biomédica y el desarrollo de nuevas herramientas clínicas, muchas soluciones siguen enfrentándose al desafío de demostrar su efectividad fuera de entornos controlados, integrarse en los procesos asistenciales y generar la confianza necesaria para su adopción a gran escala.

El llamado Real World Evidence (RWE) se consolida como un elemento fundamental para complementar la investigación tradicional, aportando información sobre el comportamiento real de tratamientos, tecnologías y modelos asistenciales en la práctica clínica cotidiana.

La jornada del BSD Data Days nace con vocación de convertirse en un foro anual de referencia que sirva para el intercambio de conocimiento entre ciencia, práctica clínica, regulación, gestión sanitaria e innovación tecnológica.

Su objetivo es impulsar el debate sobre cómo aprovechar el potencial de los datos clínicos para generar evidencia, favorecer una adopción responsable de la innovación y contribuir a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

Un programa centrado en los retos de la innovación sanitaria

La jornada se estructurará en seis bloques temáticos dedicados a la inteligencia artificial aplicada a la salud, la generación de evidencia en vida real, el uso combinado de IA y RWE en el ámbito del dolor crónico, los desafíos regulatorios y éticos, la adopción de innovación sanitaria y las conclusiones que servirán de base para la elaboración de BSD Insights 2026.

La primera agenda confirmada contará con la participación de profesores catedráticos e investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid y representantes de BioSmartData.

Entre ellos figuran Daniel Ramos, Joaquín González y Doroteo Torre por parte de la UAM, así como Juan Cifre, Severiano Dos Anjos, María Cayuela y Luis Ucelay por parte de BioSmartData.

La organización anunciará próximamente nuevas incorporaciones procedentes de los ámbitos clínico, regulatorio, institucional e industrial.

“La sanidad genera cada día una enorme cantidad de información con capacidad para mejorar la atención a los pacientes. El reto ya no es disponer de datos, sino transformarlos en evidencia sólida que ayude a tomar mejores decisiones y facilite la incorporación de innovaciones que aporten valor real”, señala María Cayuela, CEO de BioSmartData.

La UAM, punto de encuentro entre investigación e innovación

La elección de la Universidad Autónoma de Madrid como sede responde a su trayectoria como uno de los principales referentes españoles en investigación biomédica, ciencias de la salud y transferencia de conocimiento. La colaboración entre la UAM, la FUAM y BioSmartData, articulada a través de la Cátedra UAM-BioSmartData en Inteligencia Artificial, tiene como objetivo fortalecer la conexión entre investigación académica, desarrollo tecnológico y aplicación práctica en el sistema sanitario.

La Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid impulsa iniciativas de investigación, innovación y transferencia de conocimiento orientadas a fortalecer el vínculo entre la universidad y la sociedad. En ese contexto, la Cátedra UAM-BioSmartData es una alianza estratégica entre BioSmartData y la UAM, encomendada al grupo de investigación AUDIAS de la UAM. Este grupo es especialista en la investigación y el desarrollo de tecnología basada en inteligencia artificial para el tratamiento de datos y señales.

BSD Data Days 2026 se celebrará el jueves 15 de octubre en formato presencial en la Universidad Autónoma de Madrid. La participación estará abierta a investigadores, profesionales sanitarios, gestores, responsables de innovación y organizaciones interesadas en el uso de datos clínicos, inteligencia artificial y evidencia científica aplicada a la salud.

Más información e inscripciones: proyectos.bsj.plus/w/biosmartdatadays/.

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