IN VITRO inicia una nueva etapa tras un cambio accionarial y prevé facturar 9,17 millones en 2030

Alex Weil, socio mayoritario IN VITRO SL - IN VITRO SL

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía, que cumple 40 años, contempla inversiones por 1,89 millones de euros entre 2027 y 2030, de los que 500.000 euros se destinarán a I+D e innovación

Madrid, 7 de octubre de 2026.- IN VITRO, compañía española especializada en biotecnología vegetal y micropropagación, inicia una nueva etapa empresarial coincidiendo con sus 40 años de trayectoria.



Fundada en Barcelona en 1986, IN VITRO cuenta con un nuevo equipo accionarial tras la adquisición de la totalidad de la compañía, con Alex Weil como principal accionista y representante exclusivo de la compañía en Brasil. La internacionalización, la innovación y la I+D en biotecnología serán las principales prioridades de la empresa durante los próximos 18 meses.



Desde sus instalaciones de Sant Feliu de Llobregat, IN VITRO desarrolla y multiplica material vegetal mediante técnicas de cultivo in vitro para aplicaciones agrícolas y forestales. Actualmente produce alrededor de 2 millones de plantas al año, con capacidad instalada para alcanzar los 4 millones, y a lo largo de su trayectoria ha suministrado plantas a 35 países de cuatro continentes.



El nuevo plan estratégico de IN VITRO prevé elevar la facturación desde 513.226 euros en 2025 hasta 9,17 millones de euros en 2030. Para acompañar este crecimiento, la compañía contempla inversiones por 1,89 millones de euros entre 2027 y 2030, de los que 500.000 euros se destinarán a I+D e innovación. En 2025, las exportaciones representaron el 65% de las ventas.



El cambio accionarial supone una renovación de la gestión de IN VITRO, manteniendo al mismo tiempo la continuidad del conocimiento acumulado durante cuatro décadas. Josep Grau, fundador de la compañía, deja la gestión diaria y continúa vinculado a IN VITRO como Consejero Honorario, aportando su experiencia científica, técnica y empresarial.



El nuevo equipo combina perfiles empresariales, financieros, científicos, operativos y de desarrollo internacional. Nicolas Nagy, CEO, lidera la gestión de la compañía; Aly Elshaboury asume la dirección de Operaciones y Ventas; y Celia Arias Martínez, bióloga de laboratorio, aporta la vertiente científica y de I+D.



"Lo que nos atrajo de IN VITRO fue precisamente la combinación de 40 años de conocimiento, especialización en biotecnología vegetal y capacidad para seguir creciendo. Partimos de una compañía con una base muy sólida y queremos darle una nueva dimensión, ampliando mercados y desarrollando nuevas oportunidades", explica Alex Weil.



Biotecnología vegetal y micropropagación

La actividad de IN VITRO se centra en la micropropagación, el desarrollo de protocolos y la producción vegetal a escala, con aplicaciones en proyectos agrícolas y forestales.



Además de Paulownia In Vitro 112, uno de sus desarrollos más conocidos, IN VITRO trabaja actualmente con otros materiales vegetales como Morus alba (Morus Fruitless Clon Bascara), GF677 y Garnem. La compañía dispone además de una base de conocimiento que reúne más de 50 variedades y sus correspondientes protocolos de multiplicación y producción.



El laboratorio y los viveros propios son uno de los principales activos de IN VITRO. Sus instalaciones incluyen una nave de 482 m, ubicada en una parcela de más de 2,6 hectáreas, y viveros con capacidad para más de 650.000 plantas.



Internacionalización, innovación e I+D

La internacionalización será uno de los principales ejes de crecimiento. IN VITRO quiere consolidar su posición en España y reforzar progresivamente su presencia en otros mercados europeos, apoyándose en su experiencia internacional y en los acuerdos de micropropagación bajo licencia que mantiene en Brasil y México.



La innovación y la I+D en biotecnología completan las prioridades de esta nueva etapa. La compañía trabaja en nuevas alianzas y proyectos para ampliar las aplicaciones de la biotecnología vegetal, incorporar herramientas de seguimiento y trazabilidad y analizar el comportamiento del material vegetal en condiciones reales.



"La innovación en biotecnología vegetal parte del trabajo que realizamos en el laboratorio: desarrollar y perfeccionar protocolos de micropropagación, estudiar nuevos materiales vegetales y trasladar ese conocimiento a la producción. Queremos seguir ampliando esa capacidad de investigación y sus aplicaciones", declara Celia Arias.



Entre los desarrollos que han marcado la trayectoria de IN VITRO figura Paulownia In Vitro 112, seleccionada tras varios años de trabajo en laboratorio y ensayos en campo. Su comercialización comenzó en 2005 y la primera exportación tuvo lugar en 2007.



Sobre IN VITRO

IN VITRO S.L. es una empresa española de biotecnología vegetal fundada en Barcelona en 1986 por el investigador Josep Grau y especializada en micropropagación. Desde sus instalaciones de Sant Feliu de Llobregat desarrolla y multiplica material vegetal mediante técnicas de cultivo in vitro para proyectos agrícolas y forestales. Entre sus desarrollos más reconocidos se encuentra Paulownia In Vitro 112, comercializada desde 2005 y presente en proyectos desarrollados en distintos mercados internacionales.



Más información: www.invitro.es/es/hogar/

Contacto

Emisor: IN VITRO

Nombre contacto: Africa orenga

Descripción contacto: IMEDIA Comunicación

Teléfono de contacto: +34600926465