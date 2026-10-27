Se inaugura en Lingang la Conferencia Mundial de Incubadoras de Alto Rendimiento 2026 (WTIC)

(Información remitida por la empresa firmante)

Impulsada por IA • La innovación gesta el futuro: La Conferencia Mundial de Incubadoras de Alto Rendimiento 2026 (WTIC) se inaugura en Lingang

SHANGHÁI, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El 26 de octubre, la Conferencia de Incubadoras de Alto Rendimiento a Nivel Mundial 2026 se inauguró oficialmente en el Centro Lingang. Bajo el lema Impulsados por la IA: la innovación incuba el futuro, la edición de este año ha establecido una alianza estratégica con el Foro Mundial de Laureados, celebrando sus sesiones durante la misma semana. Juntos han creado un mecanismo de aceleración de cadena completa que vincula, de manera vertical, el descubrimiento científico, la transformación tecnológica y la incubación industrial, con el objetivo de responder a la pregunta fundamental de nuestra era: ¿cómo transitar desde el primer kilómetro hasta el último kilómetro?

Como evento internacional de referencia en China dedicado a la incubación de tecnologías profundas, la Conferencia de Incubadoras de Alto Rendimiento 2026 se celebrará del 26 al 28 de octubre; a esta le seguirá, el 31 de octubre, un foro sobre la transformación de tecnologías profundas, organizado en conjunto con el Foro Mundial de Laureados. Los eventos se centrarán en lograr una articulación institucional entre la capacidad de innovación original de científicos de primer nivel y la capacidad de transformación de incubadoras de élite, promoviendo la implementación y transformación eficientes de logros científicos de vanguardia, y conectando la cadena de innovación que abarca desde la investigación básica hasta la aplicación industrial.

Durante la ceremonia de apertura, tuvo lugar un acto de firma en el marco de la cooperación estratégica entre la WLF y la WTIC, en el cual la Asociación de Incubación de Empresas Tecnológicas de Shanghái (STBIA) y la Fundación de Laureados Mundiales (WLF) suscribieron un acuerdo de cooperación estratégica.

En el foro se presenta el Libro blanco sobre el ecosistema de incubadoras de Shanghái 2026, que ofrece una visión general sistemática de la situación actual y las tendencias futuras del desarrollo de incubadoras en Shanghái.

Tras tres años de experiencia acumulada, la Conferencia Mundial de Incubadoras de Alto Rendimiento (WTIC) ha logrado un alcance acumulado de más de 21 millones de visualizaciones, ha abarcado más de 50 países y regiones, y ha atraído a más de 200 ponentes —incluidos más de 70 invitados internacionales—, consolidándose como un nexo de unión para incubadoras globales y catalizador de ecosistemas de innovación. En su evolución, pasando de ser una plataforma de debate a una red simbiótica, y de un evento puntual a un mecanismo periódico, la conferencia de este año adopta el modelo de doble eje WLF + WTIC como motor principal. Este enfoque impulsa la rápida integración de la innovación original en el escenario central del desarrollo económico, al tiempo que reúne sabiduría global en Lingang, materializa logros de vanguardia en esta Zona Especial y proyecta el modelo de incubación chino hacia el mundo. De este modo, se inyecta un impulso estratégico constante tanto a los esfuerzos de Shanghái por convertirse en un centro de innovación científica y tecnológica de influencia mundial, como a la labor de la Zona Especial de Lingang para establecer una base de innovación de alto nivel —con capacidad para gestionar recursos a escala global—, orientada a la interacción con el exterior.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/se-inaugura-en-lingang-la-conferencia-mundial-de-incubadoras-de-alto-rendimiento-2026-wtic-302920528.html