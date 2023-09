World Geothermal Congress 2023 Opens in Beijing, Pushing Forward Ecological Development Strategies to Build A Greener Future.

World Geothermal Congress 2023 Opens in Beijing, Pushing Forward Ecological Development Strategies to Build A Greener Future. - SINOPEC/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

-Se inaugura en Pekín el Congreso Mundial de Geotermia 2023, que impulsa estrategias de desarrollo ecológico para construir un futuro más verde

BEIJING, 15 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- El 7º Congreso Mundial de Geotermia (WGC2023), organizado por China Petrochemical Corporation (Grupo Sinopec) bajo el lema "Geotermia limpia, Tierra verde", arranca en el Centro Nacional de Convenciones de China en Pekín. Es la primera vez que China acoge un evento geotérmico internacional de este tipo.

Al WGC 2023, de tres días de duración, asisten más de 1.400 invitados de 54 países y regiones, y acoge 88 foros y seminarios paralelamente a la exposición de tecnología y equipos, a la que se une un número récord de empresas. La conferencia trienal es una destacada plataforma mundial en la que líderes de la industria, el mundo académico, el sector financiero, los gobiernos, las ONG y las comunidades comparten los últimos logros científicos y tecnológicos y colaboran en la búsqueda de soluciones para construir una sociedad sostenible.

WGC2023 ha publicado dos informes, Report on the Progress of Global Geothermal Power Generation, y Geothermal Heating and Cooling Production, 2023 Worldwide Review, que muestran los logros actuales en el desarrollo geotérmico mundial:

En la actualidad, 31 países cuentan con centrales geotérmicas en funcionamiento; la capacidad total mundial instalada de generación de energía geotérmica es de 16.260 megavatios, que se distribuyen en 197 campos geotérmicos;

Los recursos hidrotermales utilizados comercialmente tienen una producción media anual cercana a los 3 megavatios-hora por pozo;

En 2022, la capacidad mundial instalada de calefacción y refrigeración geotérmicas equivalía a 173 millones de kWh, un 60% más que en 2020, siendo China el país que ha registrado el crecimiento más significativo.

el país que ha registrado el crecimiento más significativo. En 2022, se han utilizado 1.476 PJ (410 TWh) de energía geotérmica en todo el mundo, un 44% más que en 2020; entre ellos, la calefacción y refrigeración geotérmicas de edificios representaron alrededor del 79% del total.

China también publicó el primer informe nacional sobre desarrollo geotérmico: Informe sobre el desarrollo de alta calidad de la industria geotérmica en China. Con abundantes recursos geotérmicos que representan aproximadamente una sexta parte del total mundial y presentan un gran potencial de desarrollo y utilización, la utilización directa de la calefacción geotérmica en China ha ocupado el primer puesto mundial durante muchos años.

Sinopec lidera el desarrollo y la utilización de la energía geotérmica en China. Sinopec cuenta con un laboratorio clave para el desarrollo de recursos geotérmicos y posee más de 130 patentes tecnológicas. En la actualidad, la empresa tiene capacidad de calefacción geotérmica en más de 60 ciudades de 11 provincias de China, con 22 ciudades que alcanzan una capacidad de más de 1 millón de metros cuadrados. Se espera que Sinopec supere los 100 millones de metros cuadrados de capacidad de calefacción geotérmica para finales de 2023.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2211993/World_Geothermal_Congress_2023_Opens_Beijing_Pushing_Forward_Ecological_Development.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/4276609/SINOPEC_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/se-inaugura-en-pekin-el-congreso-mundial-de-geotermia-2023-301929338.html