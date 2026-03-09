Inauguran en Carabanchel el restaurante Abrazzas Abrasador con fusión peruana y carnes a la brasa

Asistentes a la inauguración - Abrasador

El nuevo concepto de restaurante Abrazzas Abrasador, en Carabanchel, Madrid, reabrió sus puertas el 5 de marzo, ofreciendo una innovadora fusión de cocina peruana y carnes a la brasa de crianza propia. La inauguración contó con destacadas personalidades del sector gastronómico y prácticas sostenibles excepcionales

Madrid, 9 de marzo de 2026.- La inauguración del restaurante Abrazzas Abrasador, una nueva propuesta culinaria en el corazón de Carabanchel, Madrid, se celebró el pasado 5 de marzo, ofreciendo una fusión única de cocina peruana con carnes a la brasa de crianza propia. El establecimiento, situado en la calle La Oca, 26, se presenta como una innovadora colaboración entre la reconocida marca Abrasador y el Restaurante Abrazzas, con el objetivo de elevar la calidad gastronómica mediante la incorporación de cortes novedosos que complementan los tradicionales platos peruanos.



El evento contó con la presencia de Julio Ramírez Camino, socio cofundador de Abrasador, y los dueños de Abrazzas, Javier y Marianella, quienes estuvieron acompañados por el chef asesor Carlos Torres, Raúl Cáceres, y el sumiller Francisco Javier Molina. También asistieron numerosos invitados, incluidos hosteleros de otros restaurantes asociados a la Marca en Madrid y algunos de lugares más lejanos Don Benito, Badajoz y de otras partes de España junto con familiares y amigos de los propietarios.



Durante la inauguración, el chef Carlos Torres destacó la excelencia de la cocina peruana del restaurante, calificándola como la mejor que ha probado a lo largo de sus 20 años de carrera y 10 como asesor gastronómico. Torres, un admirador de la cocina peruana, ha participado en múltiples jornadas dedicadas a esta gastronomía peruana.



El menú de Abrazzas refleja esta fusión de culturas, con platos emblemáticos como la Causa Limeña Acevichada, el Fettuccine a la Huancaína con lomo saltado de ternera de crianza propia, y el Anticucho con carne de ternera de Abrasador. También destacan los cortes exclusivos de Abrasador, entre los que se encuentran el Tataki de ternera con praliné de pistachos, las Gyozas de la Dehesa, y la parrillada suprema.



Una de las diferencias notables de Abrazzas Abrasador es su compromiso con la sostenibilidad, especialmente en el uso de la brasa ecológica de carbón de cáscara de coco. Este carbón posee un poder calorífico tres veces mayor, no produce hollín ni suciedad, y no requiere la tala de árboles, lo que reduce significativamente el impacto ambiental y también al hacerse en hornos cerrados y no generar llama, reduce el riesgo de incendios.



La inauguración también incluyó una bendición por parte de un sacerdote, y estuvo animada por la participación de invitados de otros restaurantes de la capital. Francisco Javier Pecci Jiménez, especialista en el Método Agile, también estuvo presente, destacando la innovación y eficacia que caracteriza al equipo de Abrazzas.



El equipo, compuesto por más de 25 camareros y cocineros, ha recibido formación exhaustiva por parte de los asesores de Abrasador. A través de una colaboración estratégica, han aprendido a operar con estos hornos cerrados de carbón de cáscara de coco y a utilizar las herramientas digitales del grupo de restaurantes que ya tienen más de 50 restaurantes asociados por toda España.



Este nuevo restaurante busca ofrecer una experiencia gastronómica que no solo invita a explorar la riqueza de la cocina peruana, sino que también redefine la manera en que se disfruta de las carnes a la brasa en un entorno moderno y responsable con el medio ambiente.



